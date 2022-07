Středočechy znepokojil kouř z Českého Švýcarska, místní hasiči tam jeli pomoct

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do rána čpícího peklem se v úterý 26. července probouzeli obyvatelé podstatné části středních Čech (obzvlášť intenzivně byl zápach spáleniště cítit ve východní části kraje) i lidé v Praze. Zvlášť v době kolem úsvitu byl mnohde vidět i kouřový opar. Někde blízko hoří a vypadá to zle, lekali se mnozí. Pravdu měli jen zčásti: nebylo to v okolí.

Zastřené ráno v Kolíně 26. července 2022. | Foto: Deník/Michal Bílek