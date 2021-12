Plameny, které se rozšířily i na sedací soupravu a další vybavení v bytě, se hasičům podařilo rychle zdolat. Nezůstalo pak však jen u následné kontroly místa požáru s použitím termokamery a u odvětrání bytu. Hasiči také pomáhali jednomu z uživatelů bytu, jenž při požáru utrpěl zranění, a předali ho do péče zdravotnické záchranné službě. Způsobená hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun. Vyšetřovatel hasičů na místě zjistil, že ji má na svědomí zapálená prskavka na stromečku.

Později večer pražské hasiče ještě v pátek 24. prosince zaměstnalo dohašování menšího typicky vánočního požáru na Černém Mostě. Tam hořel adventní věnec na okenním parapetu. Samotné plameny zde poničily především žaluzie a lehce poznamenaly plastový rám okna; další škody ale napáchaly zplodiny hoření.

Sice nevánoční, ale také ne zcela běžný zásah znamenali pražští hasiči rovněž v sobotu, kdy je časně ráno přivolali strážníci městské policie, aby pomohli ven muži, jenž v Holešovicích uvízl v kontejneru na elektroodpad. Ty jsou podobně jako kontejnery na sběr obnošeného šatstva konstruovány tak, aby jednou vhozené věci zůstávaly uvnitř až do vyprázdnění těchto nádob oprávněnou obsluhou – tedy aby z nich kolemjdoucí nemohli nic ukrást.

Třeba kontejnery na vysloužilá elektrozařízení lákají zloděje hledající barevné kovy, jež by mohli zpeněžit (či například pátrající po na pohled zachovale vypadajícím přístroji, který by se náhodnému kupci dal vnutit jako funkční). V minulosti se dokonce opakovaně stalo, že „fárání“ do těchto kontejnerů uvízlí lidé, kteří zřejmě měli představu, že na jejich mechanismus dokážou vyzrát, zaplatili životem.

Sedmatřicetiletý muž, který to v noci na sobotu zkoušel na stanovišti pro sběr tříděného odpadu v holešovické ulici Na Ovčinách, měl z tohoto pohledu štěstí – jeho nesnází si všimla projíždějící hlídka městské policie. Dotyčný však na pomoc čekal desítky minut.