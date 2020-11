„Propad v příjmech přesáhne pět miliard korun. Je k tomu zapotřebí přičíst ještě další změny ve slevách na poplatníka a snížení daně z příjmů,“ vypočítává náměstek pro oblast rozpočtu Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Noční rozhodnutí sněmovny označil radní za zločin s naprosto zdrcujícím dopadem na samosprávy.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) je ještě skeptičtější. Ztrátu daňových příjmů odhaduje dokonce na 8,5 miliardy korun. „Nerad bych se dočkal toho, že tento klíčový výpadek příjmů povede k likvidaci místních samospráv, jako to vidíme v Maďarsku nebo v Polsku, a staneme se vazaly vlády,“ obává se primátor. Daňový balíček ještě musí projít Senátem a podepsat prezident.

Dojde na zdražování?

Podle Vyhnánka je nevídané, že se zákonem nepřišlo ministerstvo financí, ale premiér Andrej Babiš ho předložil jako poslanecký návrh. „Odehrávalo se to v absolutním chaosu. Neproběhlo připomínkovací řízení ani analýzy. My z pozice měst, obcí a krajů tomu můžeme jen s hrůzou přihlížet,“ řekl strážce městské kasy s tím, že vláda by samosprávám měla zajistit potřebné kompenzace.

I když lidé díky změně výpočtu daně dostanou na výplatní pásce více peněz, v konečném důsledku ušetřit nemusí. „Budou konfrontování s omezováním či zdražováním služeb a investic do veřejného prostoru. Města už nebudou moci některé služby dotovat. Buď se lidem zhorší kvalita života, nebo jim to peníze z kapes stejně vytáhne,“ míní Vyhnánek. Metropoli tak v dohledné době čeká další nepříjemná diskuze o zdražování.

Riskantní krok

Vyhnánkův koaliční partner Jiří Pospíšil (TOP 09) považuje zrušení superhrubé mzdy za správné, ne ale v době, kdy ve státním rozpočtu chybí stovky miliard korun. „V této chvíli je to krajně nezodpovědné a jenom to přispěje k dalšímu rozvratu veřejných financí, které způsobila Babišova vláda pod rouškou covidových opatření,“ soudí Pospíšil.

Zastupitel za opoziční ODS Tomáš Portlík ale obavy svých politických soků označil za alibismus. „Peníze zůstávají u občanů, protože je budou potřebovat. Praha za posledních pět let rozhazovala na provozu a tato koalice na to navázala,“ soudí Portlík. Podle něj je potřeba výpadek příjmů vnímat jako příležitost. „Pro samosprávy je to riskantní krok. Ve chvíli, kdy je na tom ekonomika špatně a je třeba ji nastartovat, tomu ale rozumím,“ řekl místostarosta Prahy 9.

Kritika i od členů ODS

Nutno dodat, že první kolo úspor už má Praha za sebou. Radní napříč gescemi škrtli 10 % běžných výdajů s výjimkou svozu odpadu a MHD. „ODS na zastupitelstvu minulý čtvrtek hlasovalo pro výzvu proti zrušení superhrubé mzdy bez řešení dopadů na obce. Včera to pak jejich poslanecký klub ve sněmovně schválil s KSČM a SPD a ANO,“ opřel se do svých soků Hřib.

Mám strašný průser kvůli tomu Facebooku. Ale já to mazat nebudu, vypadalo by to, že jsem se posral. "Myslel jste to vážně?", "stojíte si za tím?". "Ano, ZDRAŽILA MI LETOS 2x CIGÁRA, JSOU TO VŠECKO KURVY ESTÉBÁKA, MÁM TAM PŘÁTELE." To nedělám dobře, co? pic.twitter.com/h0tdfgDTg3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 20, 2020

Postup kritizovali i sami někteří občanští demokraté. „Nelíbí se mi, co jsme v noci udělali a nesmím to říct nahlas,“ zněl jeden ze slušnějších komentářů starosty Řeporyjí Pavla Novotného.