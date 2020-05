Centrum metropole se opět potýká s nešvary ohledně krátkodobého ubytování. Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) ihned po vyhlášení nouzového stavu problémy s návštěvníky ubytovanými přes platformy typu Airbnb (webová služba zprostředkující pronájem vznikla v roce 2008 v San Franciscu. V lednu na ní bylo přes milion nabídek z 34 tisíc měst a 190 zemí, pozn. red.) ustaly. Nyní se opět vracejí.

„Naše městská část je dlouhodobě zatížena dopady tohoto typu ubytování a podporuje rozhodnutí vlády ze dne 15. března, jímž byly na celém území Česka zakázány,“ upřesnil starosta Petr Hejma.

Službu využívají i Češi

Praha 1 proto nově zřídila samostatný úřad nazvaný Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života. Ten odhalil, že se ubytovaní pohybují v bytech bez ochranných roušek, většinu z nich představují cizinci, kteří v Praze pracují a mají v Česku trvalý pobyt.

„Jsou to hlavně Rusové a Ukrajinci. A dále Češi, kteří se v důsledku snížených nájmů přibližují do centra. Bohužel se to dělo už den po vyhlášení nouzového stavu, i přesto že byla vyhlášena pravidla o volném pohybu osob,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Petra Pekařová.

Skutečné počty bytů nejsou známy

Předsedkyně nového výboru Bronislava Sitár Baboráková již spolupracuje s policií, která provádí ve vybraných domech kontroly bytů a legálnosti postupu jejich majitelů využívajících ke krátkodobým pronájmům.

Skutečné počty pronajímaných bytů nejsou zatím známy. „Zde se jedná skutečně o odhady. Praha 1 je komunitou lidí, kteří se znají, a téměř v každém domě, kde bydlí naši sousedé, je nějaký z bytů využíván ke krátkodobým pronájmům. Může se jednat o desítky, ale klidně stovky apartmánů,“ sdělila Sitár Baboráková.

Praha 1 nyní otevřeně vyzvala ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), aby ponechala v platnosti zákaz poskytování krátkodobého ubytování. Dostálová na dotaz Deníku do uzávěrky tohoto vydání nezareagovala.