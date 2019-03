V soutěži The World’s Original Marmalade Awards porazila účastníky z více než 40 zemí světa, kteří na 14. ročník sladkého klání zaslali více než 3 tisíce marmelád. Podařilo se jí tak navázat na loňský úspěch v této soutěži a získat jedno z nejprestižnějších ocenění marmelád na světě.

Konkurence byla silná

Eva Zikmundová, která stojí za Mlsnou skleničkou, uvedla, že jí toto ocenění velmi těší: „Mám ohromnou radost, že se mi i v letošním roce podařilo obhájit kvalitu svých výrobků. Je to krásný pocit uspět v tak silné konkurenci z celého světa.“ Mlsné skleničky a více informací o nich můžete najít na stránkách www.mlsnasklenicka.cz.

Srdcem marmeládové soutěže a festivalu je Dalemain Mansion v Cumbrii. Více než 300 let zde žije rodina, která vlastní bohatý archiv raných marmeládových receptů a uchovává všechny zlaté a výjimečné domácí marmelády, které vstoupily do soutěže i všechny nejlepší marmelády producentů z celého světa.

The World’s Original Marmalade Awards byla založena v roce 2005, aby pomohla podporovat výrobu marmelád, která je v Británii nesmírně oblíbená. Letos se do soutěže zapojili i lidé ze zemí tak vzdálených, jako je například Jižní Korea, Botswana, Japonsko, Austrálie, nebo Filipíny. The World’s Original Marmalade Awards pomáhá nejen podpořit drobné producenty, ale také získává peníze na paliativní péči po celém světě. Letos se na kontě objevilo více než 250 tisíc liber.