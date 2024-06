Dům Radost na pražském Žižkově letos slaví devadesáté výročí existence a při této příležitosti připravil jedinečný program s názvem „90 let (ne)svobody s Domem Radost“, který potrvá do 26. června. Návštěvníky láká na dobové výstavy, diskuse s pamětníky, promítání filmů nebo prohlídku protiraketového krytu.

První československý mrakodrap a funkcionalistická dominanta Žižkova, postavená v roce 1934, slaví devadesát let. Každou středu až do konce června máte možnost navštívit výstavy jako Fotbal v undergroundu a Ještě jsme ve válce, které přibližují osudy lidí z období socialismu a normalizace. Celkem šest výstav je doplněno o desítky dobových předmětů a unikátní prohlídku protiraketového krytu z roku 1934. Vše zdarma.

Dopolední programy jsou speciálně připravené pro žáky základních a středních škol. Výstavy, projekce a následné diskuse s pamětníky, jako je disident František „Čuňas“ Stárek, nabídnou mladým lidem jedinečný pohled na naši nedávnou historii.

Výstavy, prohlídky i kino

Odpolední program je pak určen široké veřejnosti. Kromě výstav a prohlídek mohou návštěvníci zavítat i do prostor kina Přítomnost, jehož program je zpoplatněn symbolickým vstupným devadesát korun. Do konce června tam lze zhlédnout snímky jako Kočár do Vídně, Útěk do Berlína nebo Plastic People of the Universe, po kterém následuje debata s režisérkou Janou Chytilovou.

Program bude zakončen 21. srpna, kdy se uskuteční slavnostní promítání nového filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla, který byl z velké části natáčen právě v Domě Radost. Tento snímek, který vypráví o hrdinství pracovníků Československého rozhlasu v roce 1968, nabízí jedinečný zážitek a připomíná důležitou kapitolu našich dějin.

Program 90 let (ne)svobody s Domem Radost je připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Muzeem paměti XX. století, s podporou hlavního města Prahy a Městské části Praha 3.