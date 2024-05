Architektonický projekt Evy Jiřičné obsahující rozvlněnou centrální věž nakonec vznikne. Centrum Nového Žižkova bude stát místo bývalého Telecomu na Žižkově. Nyní prochází posouzením EIA a kopat se podle investora začne přibližně do tří let. Projekt přinese zhruba tisíc nových bytů.

Architektka Eva Jiřičná se svým projektem rozvlněných věží vyhrála soutěž už před pěti lety. Následovala debata, kvůli které musela svůj projekt přepracovat. Nyní představila jeho finální podobu, která je k vidění v galerii kavárny Louvre.

Nejvýraznější změnou v novém návrhu architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera ze studia AI Design je to, že má jen jednu centrálně umístěnou rozvlněnou věž vysokou 80 metrů. Původní návrh počítal se třemi věžemi vysokými až 100 metrů. S tím ale nesouhlasilo město ani UNESCO.

„Často dostávám otázku, zda za lepší považuji původní nebo nový návrh. Těžko říci, každý má své přednosti. Je naprosto normální, že soutěžní návrhy mají svůj vývoj na základě projednávání. Urbanismus a výšky staveb jsou v novém návrhu řešeny jinak, ale architektura kapacity podlažních ploch zůstávají velmi podobně,“ uvedla Jiřičná.

Z kavárny na střeše sešlo

V řešení byla také možnost vzniku kavárny na střeše osmdesát metrů vysoké rozvlněné věže. Podle šéfa společnosti Central group, která je investorem stavby, ale kavárna na tomto místě nakonec nevznikne.

„Uvažovali jsme o tom, ale budova by musela mít další dva výtahy a vzhledem k tomu, že je věž nakonec nižší, neměla by kavárna takové výhledy a nepřinesla by benefit,“ vysvětlil Dušan Kunovský s tím, že občanská vybavenost bude v přízemních prostorech u centrálního náměstí.

Projekt vedle pěti staveb na pozemku o rozloze čtyř hektarů počítá i se vznikem nové mateřské školy, kterou Central group postaví na své náklady a zdarma předá městské části Praha 3. Oproti původnímu návrhu bude školka pro více dětí. Vznikne v ní pět tříd a bude jí obklopovat množství zeleně. Ta je výraznou součástí celého projektu a vyskytovat se bude i na balkónech a střechách.

Cena bytů a parkování rezidentů

Projekt počítá se vznikem více jak tisícovky bytů.

„Co se týče cen bytů, ty budeme schopní dát dohromady až to bude dotažené a až budeme připraveni byty zařadit do prodeje. Potom to vyčíslení budeme mít, protože budeme schopni prodávat s pevným datem dokončení stavby. Ještě je na tom tři roky práce i z hlediska projekčního, konstrukčního, estetického. Jakmile ceny budeme vědět, tak je zveřejníme, to nebude nic tajného,“ uvedl Kunovský s tím, že předpokládá ceny ve vyšší finanční hladině.

S příchodem nových rezidentů do oblasti vznikla také otázka dopravní zátěže. Podle Jiřičné splňuje projekt všechny požadavky na parkování aut. Nicméně ona sama, která žije v Londýně, by preferovala menší počet aut i s ohledem na londýnská omezení aut ve městě.

Vizualizace budoucího Centra nového Žižkova s rozvlněnou věží:

Vizualizace budoucího Centra nového Žižkova s rozvlněnou věží | Video: Central Group, Eva Jiřičná a architekt Petr Vágner ze studia AI Design

Vyjádřila se ale, že musí plnit požadavky dané země a v České republice je tolerance aut výrazně vyšší. Kunovský ji doplnil, že věří, že rezidenti nebudou zpravidla využívat autodopravu i s ohledem na to, že Centrum nového Žižkova bude stát čtyři minuty od nejbližšího metra a v dochozí vzdálenosti bude také zastávka tramvaje.

Projekt je nyní v pokročilém stádiu projednávání. „Finalizuje se změna územního plánu ze speciální technologické funkce na funkci smíšenou. Dokončuje se demolice dřívějšího telekomunikačního komplexu a intenzivně už probíhají projekční práce na novém návrhu. Zahájení výstavby předpokládáme po získání stavebního povolení zhruba za tři roky,“ dodal Kunovskuý.