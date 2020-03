„Výsledek je přijatelným kompromisem,“ říká o aktuálním projektu realitní skupiny CPI Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3. Autorem Rezidence Ohrada o dvou stovkách bytů a několika obchodních jednotkách je ateliér MS architekti. Hlavní osmipodlažní budova, která bude čelně orientovaná přímo do křižovatky, napodobuje půlkruhovitý půdorys naproti stojícího Novum Hotel Vítkov, známého spíš pod dřívějším názvem hotel Vítkov.

„Průběh ladění projektu byl leckdy takřka paradoxní. Developeři bývají podezíráni z toho, že každý metr pozemku chtějí maximálně využít, a proto ženou budovy do výšky. U Rezidence Ohrada tomu bylo přesně naopak. Připomínky Institutu plánování a rozvoje nás vedly k navýšení budov směrem k okolní zástavbě,“ říká Michal Šourek z MS architekti s tím, že takový požadavek byl důsledkem snahy o snížení hluku v lokalitě.

Finanční vyrovnání

Prostor v severozápadní části Ohrady byl určený k zástavbě už ve 30. letech minulého století. Ve druhé polovině století byly pozemky vyvlastněny a po desetiletích zase navráceny v restitucích. Parcely pak od restituentů koupila realitní skupina CPI. Část území směrem do křižovatky vlastní hlavní město.

Architektonický záměr Rezidence Ohrada počítá s obnovou přilehlé zeleně na náklady investora a zachováním zhruba dvou desítek parkovacích míst, ta další pro rezidenty vzniknou v podzemních garážích nových budov.

Po dohodě s radnicí přispěje investor městské části za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy 1500 korunami. Část tohoto finančního vyrovnání může být i ve formě směny parcel. „Pozemky za chystaným objektem, které jsou v jeho vlastnictví, investor převede na město. Do budoucna se zde počítá s prodloužením promenády v parku na vrchu Vítkov,“ upřesnil Žaloudek.

„Doufáme, že do konce roku získáme stavební povolení. Dobu výstavby jako obvykle předpokládáme osmnáct měsíců. To znamená, že hotovo by mohlo být v průběhu roku 2022,“ konstatoval Vojtěch Podval z CPI.

Obavy z demografických změn

Vzhledem k tomu, že pozemek pro Rezidenci Ohrada figuruje v územním plánu jako zastavitelný už od roku 1999, nevzbuzuje plánovaná výstavba takový odpor místních sdružení jako mnohé jiné developerské projekty. Místní se spíš obávají demografických změn, které stovky dalších nových obyvatel přinesou.

Shodou okolností jsou nedaleké novostavby na Žižkově eldorádem cizinců, kteří si v Praze pořizují nemovitosti. Byty z komplexu Central Park Praha po peripetiích jeho tehdejšího developera nakonec rozprodávala realitní kancelář s majiteli původem z Ruské federace. Rezidence Garden Towers na protější straně Olšanské ulice zase patří k novostavbám s nejvyšším počtem majitelů bytů z řad cizinců.

Nové bytové projekty vznikají nejen v Olšanské či Seifertově ulici, ale také v Jeseniově a jejím okolí. Kapacita základních škol na Žižkově už dnes praská ve švech. V příštích letech přibydou velké rezidenční projekty na nákladovém nádraží a na místě bývalého Telecomu, jejichž obyvatelé se bez nových školek a základní školy neobejdou.