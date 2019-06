„V žádném developerském projektu není vyhrazen pozemek pro školu či polikliniku. Všichni tušíme, že pokud to nemá skončit fiaskem, je třeba řešit také školy a zdravotnická zařízení,“ zdůraznil Mikeska. Podle místostarosty Štěpána Štrébla (Piráti), který má v kompetenci školství, je dnes kapacita škol dostatečná, ale další zahušťování už zasáhne do kvality vzdělávání.

Problém by se vzhledem k rozestavěným projektům mohl projevit do tří let. „Máme k dispozici demografickou studii, podle níž bude v souvislosti s plánovanou výstavbou na nákladovém nádraží i zahušťováním dolního Žižkova nutné postavit alespoň dvě nové školy,“ upozornil Štrébl s tím, že základní škola pro oblast nynějšího nákladového nádraží by měla mít kapacitu 27 tříd.

Tématem bude také doprava

Radnice už má s kalamitním nadstavem žáků zkušenost. Stavitelé velkého projektu Zelené Město v Hrdlořezích si totiž nelámali hlavu s kapacitou školních zařízení v Praze 9, a tak se předškoláci přihlašují i do sousedních škol právě ve třetí městské části.

Nedávná debata o budoucnosti nákladového nádraží, které se zúčastnili také zástupci pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), ukázala, že dalším velkým tématem bude doprava. IPR počítá s výstavbou tramvajové trati, která by vedla skrz nádraží.

Bude nutné změnit plán metra D?

„Hlavní veřejný prostor budoucí čtvrti by měl být v pootevřeném vnitrobloku v historické budově nádraží, kterou by zároveň měla vést plánovaná tramvajová trať,“ popsala urbanistka IPR Jitka Jeřábková. Existuje však i varianta, podle níž by trať vedla podél severní strany funkcionalistické budovy, která je od roku 2013 kulturní památkou.

Podle starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09/STAN) je při tak velkém počtu lidí potřeba oprášit plány na trasu metra linky D, vedoucí až na Žižkov. Architekt Jan Sedlák, který se podílel na studii rozvoje nádražního areálu už v roce 2005, připomněl, že původně se tady počítalo s bydlením pro osm až deset tisíc lidí, zatímco aktuálně se jedná o 15 tisících nových obyvatel.