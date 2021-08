Vítězem se stala společnost Metroprojekt Praha, hodnota zakázky je 94 milionů. Jde o poslední stupeň projektové přípravy před zahájením samotné stavby. Ta by měla odstartovat za tři roky.

„Na letiště bychom se chtěli svézt v roce 2028,“ uvedl tento týden v Českém rozhlase ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. O modernizaci trati do Kladna a vybudování železničního spojení na letiště v Ruzyni se přitom mluví už od 90. let.

Na Kladno trať povede přes Jeneček

Připravovaná novostavba železniční stanice je součástí chystaného železničního spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Dvoukolejná trať se za stanicí Praha-Ruzyně stočí přes novou stanici Dlouhá Míle k terminálům 1 a 2 a v samotném letištním areálu se zanoří pod zem do stanice Praha-Letiště Václava Havla. Nové nádraží bude disponovat dvěma kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou podchody k oběma terminálům.

Trať by měla vést i směrem na Kladno přes odbočku Jeneček, čímž vznikne velká smyčka. „V otázce přímého napojení Kladna na Letiště Václava Havla je Správa železnic v souladu s městem Kladno,“ uvedla před časem mluvčí správy železnic Radka Pistoriusová.

I trať na Kladno bude mít na starosti Metroprojekt. Po rekonstrukci bude trať elektrifikována a rozšířena o další kolej. Vlaky budou jezdit rychlostí až 140 kilometrů v hodině. U stanic vznikne více než tisíc parkovacích míst, konkrétně v Hostivici, Jenči a Malém Přítočnu. Součástí rekonstrukce je i modernizace jednotlivých stanic.

Z centra na letiště za 25 minut

Připravovaná trať je rozdělena na osm úseků. V současnosti je dokončen jediný z nich, Negrelliho viadukt. Celá trať by měla stát by měla kolem 40 miliard korun. Středočeský kraj i hlavní město Praha chtějí po železničářích záruky, že termín dodrží. V opačném případě by Správa železnic měla platit sankce.

„Správa železnic vede v této záležitosti se Středočeským krajem předběžné diskuze. Jakou formu by výsledná dohoda mohla mít, stejně jako stanovení všech podmínek, závazků a sankcí pro obě smluvní strany, to vše je předmětem dalších jednání,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Jízdní doba mezi centrem Prahy a letištěm se předpokládá okolo 25 minut, do Kladna by cesta měla trvat půl hodiny. Praha tvoří spolu s Dublinem dvojici jediných letišť podobné velikosti v Evropě, která nemají kolejové spojení s centrem města.