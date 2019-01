Právník Květoslav Hlína, který vede advokátní kancelář HSP & Partners, sídlí v Galerii Myšák. Místo v centru Prahy nechvalně proslul lobbista Roman Janoušek. Hlína se podle všeho rozhodl prošlapat jeho stopy. Jeho advokátní kancelář v minulosti zastupovala společnost Agrofert. Přerovský rodák má blízko k Jaroslavu Faltýnkovi, místopředsedovi vládního hnutí ANO. A hlavně Hlína měl vliv na chod pražského dopravního podniku (DPP). Dozorčí rada DPP proto v pondělí doporučila novému vedení, aby spolupráci ukončilo.

„Dozorčí rada doporučila představenstvu revizi všech smluv uzavřených s advokátní kanceláří HSP a ukončení jejího působení v DPP. Je důvodné podezření, že pan Hlína ve stejném okamžiku zastupoval DPP i jeho dodavatele, kupříkladu společnost Huawei, která byla Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost vyhodnocena jako riziko z hlediska bezpečnosti státu,“ prohlásil na pondělní schůzi pražské rady primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN), který zároveň sedí v kontrolním orgánu největší městské firmy.

„Považuji to minimálně za střet zájmů a jiné složky musí posoudit, jestli došlo k naplnění i trestného činu a vyčíslit škody,“ dodal ještě Hlubuček v rozhovoru pro Radiožurnál. Podle magistrátu Hlínova kancelář vypracovala pro dopravní podnik například analýzu získání pozemků nutných pro stavbu trasy metra D. Loni v květnu, kdy se podezřelý případ dostal na jednání předchozí městské rady, zveřejnil Pražský deník faktury za rok 2017. Hodinová sazba činila skoro tři tisíce korun s daní!

Audit, který zadala bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO), pak odhalil desítky uzavřených smluv s několika dodatky, díky nimž inkasovali Hlína a spol. za dva roky čtyři miliony bez DPH. Ale auditoři dopravního podniku nenašli v dokumentech žádné pochybení. Podle médií však byl znepokojující vliv, který přerovský právník v dopravním podniku získal. Nedávno odvolaný ředitel Martin Gillar totiž býval jeho koncipientem, Hlína chodil na jednání představenstva, i když neměl žádnou funkci.

Hlína domlouval Wi-Fi v metru

Například podle týdeníku Euro se „Faltýnkův“ advokát v Praze velmi rychle rozkoukal. Právní poradenství poskytovala jeho kancelář i magistrátu nebo Pražským službám. Aktuálně.cz zjistilo, že Květoslav Hlína spolupracoval také s čínskou technologickou firmou Huawei - za roční odměnu 350 tisíc korun. Zároveň přitom zastupoval Prahou či státem ovládané firmy, které s Hauwei obchodovaly. Radiožurnál psal třeba o schůzkách Gillara, Hlíny a zástupců čínského giganta kvůli zavedení Wi-Fi do metra.

„Pan Hlína měl mimo jiné zajistit a připravit schůzky s managementem vydefinovaných zákazníků, zjistit jejich klíčové potřeby a úkoly, které mají vliv pro úspěšnost plánovaných projektů,“ cituje investigativec Janek Kroupa jeden ze zdrojů, který byl za spolupráci s Květoslavem Hlínou odpovědný.

Konec spolupráce Dopravního podniku s právníkem Hlínou je důležitá zpráva. Tento právník stál i za plánem vytvořit společný podnik pro výstavbu metra D, který byl pro město rizikový a netransparentní. Plníme tak náš program transparentní správy města bez podezřelých zakázek. — Hana Marvanová (@HanaMarvanova) January 28, 2019

Jak večer informoval pražský magistrát, na základě těchto zjištění doporučila dozorčí rada DPP podniku představenstvu na mimořádném zasedání 28. 1. 2019 revizi smluv, ukončení veškeré spolupráce s advokátní kanceláří HSP & Partners, v níž advokát Hlína působí, a provedení bezpečnostního auditu v dopravním podniku. „Podle zákona o kybernetické bezpečnosti mělo vedení města Prahy i dopravního podniku vyhodnocovat bezpečnostní rizika spojená s firmou Huawei. Ale k tomu dle mého názoru dostatečně nedocházelo,“ řekl náměstek Hlubuček.

Seznam Zprávy píší, že Číňani prostřednictvím mobilů sledují cestující v metru. „Pro dopravní podnik prostřednictvím ČD – Telematika dodala Huawei zařízení na wifi signál pro pilotní projekt v šesti stanicích metra,“ popsal pražský radní Hlubuček. Díky napojení signálu na mobilní telefony tak lze sledovat například evidovaný pohyb osob, data směřují mimo síť dopravního podniku. Praha má podle primátorova náměstka v plánu vyřadit společnost Huawei z budoucích tendrů městských firem.

Primátor: Bezprecedentní střet zájmů

„Kritická infrastruktura není ohrožena, ale došlo zde zřejmě ke střetu zájmu pana Květoslava Hlíny. Prověříme proto souběh jeho působení pro Huawei a zároveň jako právního poradce Dopravního podniku hlavního města Prahy. Pokud by tomu tak bylo, tak by šlo o bezprecedentní střet zájmů,“ uvedl v tiskové zprávě Zdeněk Hřib (Pirátská strana).

Hlínovi známí působí i ve zmíněném státním podniku ČD – Telematika a jeho kolegyně a kolegové zastupovali třeba České dráhy. Kancelář HSP & Partners získala zakázky zrovna ve chvíli, kdy Milan Feranec, poslanec za ANO a bývalý spolupracovník Hlíny v koncernu Agrofert, dělal náměstka ministra dopravy.

A co na to říká muž, který se stal podle novinářů novou (nejen) pražskou šedou eminencí? Pražskému deníku slíbila zaměstnankyně kanceláře kvůli pracovnímu vytížení reakci do úterního poledne. Prozatím tedy redakce použije SMS, kterou Hlína zaslal Radiožurnálu: „Opětovně zdůrazňuji, že nikdy a nikomu jsem neposkytoval lobbing. Pokud se týká právních služeb, tak vámi zmíněné společnosti Huawei v současné době ani v horizontu předcházejících dvou let jsme žádnou právní službu neposkytovali a neposkytujeme. Podrobnější info vám nemohu poskytnout kvůli advokátní povinnosti mlčenlivosti.“