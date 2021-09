Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Žádný extra velký sportovní úspěch asi nemám. Když tedy pominu postup do ligy, ale to bylo ještě v žácích. Nechci to zakřiknout, ale za svůj velký úspěch považuji to, že fotbal hraji skoro už 25 let a neměl jsem žádné větší zranění. Moji vrstevníci už mají za sebou několik operací kolen, ramen atd. Tak doufám, že se mi to bude vyhýbat i nadále.

Co děláte pro svou kondici?

Pořád aktivně hraji 1. A třídu, takže se snažím pravidelně trénovat a jinak rád jezdím na horském kole.

Petr Janošík, facility manažer společnosti Centra.Zdroj: archiv P. J.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Ze současných fotbalistů je můj oblíbenec asi Cristiano Ronaldo. Je mu 36 let a pořád se drží mezi nejlepšími. Ale asi bych si rád zahrál s kterýmkoliv světovým fotbalistou. Chtěl bych vidět na vlastní oči tu rychlost a sílu, jakou musejí mít.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Před pár týdny v přípravném zápase jsem si tam jednoho loupnul. (směje se) Vlastňák si prostě dát nechcete a když k tomu dojde, tak se na to snažíte rychle zapomenout, takže si na další už nevzpomínám.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Nikdo určitý mě nenapadá, ale červenou kartu bych dal celé UEFA, jak se zachovali v nedávné kauze Kúdela - Kamara, a to slávista nejsem.