Covidu, stejně jako loni. To nadále trvá, ale ze hřiště se mu nějak nechce.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Pěkně ve skluzu uklizený od břevna do vlastní branky. Lépe to dát nešlo. (směje se)

Lionel Messi, protože je to nejlepší fotbalista na světě.

Co děláte pro svou kondici?

Výhra I. B třídy středočeského kraje a umístění do třetí místa I. A třídy středočeského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.