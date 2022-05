Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: DeníkJaký je váš sportovní cíl?

Dříve byly velké a ambiciózní - dnes už je to jenom přežít a hlavně dobře se bavit.

Co děláte pro svou kondici?

Rozhodně méně než bych měl - dnes už jen ten fotbal, sem tam nějaký běh a cvičení, ale moc tomu opravdu nedám.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Nikdy si nenechám ujít žádný zápas Slavie, když už se stane že nejsem přímo na Tribuně Sever můžete vsadit krk že sedím před televizí ať se děje co se děje.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Jednoznačně s Ronaldinhem, při vší úctě k Messimu i Ronaldovi, pro mě je on ve své životní formě to nejlepší co kdy fotbalové trávníky viděly. S úsměvem a neuvěřitelnou lehkostí bavil sebe, miliony lidí a ještě ke všemu s tím sbíral trofeje. Byl mým velkým vzorem a dodnes se stane, že často sednu k youtube a pouštím si jeho kousky…on byl prostě génius.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Na hřišti jenom dva za 26 let co hraju, to je celkem v pohodě. Jeden byl snaha o záchranu něčeho co už zachránit nešlo, ten druhý byl hodně vtipný a jsem vděčný že u něj nebyly kamery. Víc "vlastňáků" jsem si dal v soukromém a profesním životě, asi jako každý, ale nikdy si je nevyčítám, věřím, že bez chyb bychom se jako lidé nemohli posouvat, je třeba si ze všeho brát nějaké ponaučení.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

No momentálně mě jen stěží napadne něco jiného, než že jednoznačně všem těm prolhaným lidem z Kremlu.