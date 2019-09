Kvalitní městské elektrokoloběžky se dnes dají pořídit okolo 15 tisíc korun, což je poloviční cena proti elektrokolu. I proto si oblibu získaly velmi rychle. „Navíc je lze rychle složit a bez problému si je vezmete například do tramvaje," poznamenal Skokan. Baterie vydrží na jedno nabití 20 až 25 kilometrů, což je na denní přesun dostačující.

Městské skládací elektrokoloběžky jsou vedle kol, elektrokol a klasických koloběžek další možností, jak se přes město na kratší a střední vzdálenosti dopravit poměrně rychle a jednoduše bez ohledu na ulice ucpané auty. Zatím se ostatní účastníci silničního provozu s jezdci na elektrokoloběžkách postupně sžívají a mohou vznikat kolizní situace.

Boom bude pokračovat

„Ale každý, kdo nechá doma auto a jede do práce jinak, je u mě frajer. Každopádně koloběžku chápe zákon stejně jako jízdní kolo, tudíž mají uživatelé jezdit tam, kde cyklisté, a nemají co dělat na chodníku," upozornil Skokan.

Očekává, že pokud lidé budou mít díky růstu ekonomiky peníze, boom elektrokoloběžek bude pokračovat. „Měla by se přizpůsobit i infrastruktura. Když jedou lidé na chodníku, ohrožují chodce, když jedou po silnici, ohrožují je řidiči stejně jako cyklisty, což známe z každodenního provozu. Pokud by jezdili cyklisté a koloběžkáři odděleně na cyklostezkách či v cyklopruzích, bylo by to bezpečnější pro všechny," řekl Skokan.

Problémy jsou však i v jiných zemích. Třeba francouzské statistiky podle něj mluví o 300 nehodách od roku 2017, do nichž se zapletl člověk na elektrokoloběžce, a pět nehod bylo smrtelných.

Tři druhy zákazníků

Podle evropských i českých zákonů lze chápat jako elektrokoloběžku stroj, který jede maximálně 25 kilometrů za hodinu. Silnější a rychlejší stroje, které se na trhu také vyskytují, už jsou podle Skokana elektromopedy a vztahují se na ně povinnosti jako na motorku. Jinak nemají na pozemních komunikacích co dělat. „Někteří prodejci však zákazníky v tomto ohledu klamou," řekl.

Prodejce zatím vypozoroval tři sorty lidí, kteří si elektrické stroje nakupují. První chtějí sportovní variantu, druhým typem jsou cestovatelé, kteří jezdí například s karavanem a využijí elektrokoloběžku na krátké přesuny v místě. „Třetí typ lidí chce využívat výhod elektromobility ve městech," uvedl Skokan.