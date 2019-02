Žižkov - Ještě loni posedávaly na zahrádce Galerie Café v Jagellonské ulici maminky s kočárky a senioři, kteří si tu chtěli užít sluníčka. Teď je tady prázdno. Radnice třetí městské části zahrádku zatrhla, protože by zabírala parkovací místo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Němec

Zamítavé stanovisko si od radnice Prahy 3 vyslechlo hned několik podniků. Nespokojení hospodští už se proto obrátili s odvoláním na magistrát. Jako první o tom informovala televize Nova.

„ Celý postup nás dojal. Technická správa komunikací, která chodníky a silnice vlastní, zábor povolila. Složili jsme dvanáct tisíc korun s tím, že si dojdeme na radnici, a tam nám povolení potvrdí. Tady jsme ale narazili. Úřad řekl, že zahrádka je nepřípustná, protože by zabrala jedno parkovací místo, “ řekl za Galerii Café Pavel Machovič. „Když se to dozvěděli místní, jedna paní nám dokonce nabídla, že se svého parkovacího místa po dobu provozu zahrádky vzdá a bude parkovat v garáži, kterou má nedaleko,“ doplnil Machovič.

Stejný osud postihl také restauraci U Mariásnkého obrazu. Podnikatel Filip Grus vypočítává, že kdyby venkovní posezení neotevřel celé léto, přišel by o čtyři sta tisíc korun. „Na pořízení zahrádky jsem si přitom vzal před rokem půjčku. Stála zhruba půl milionu a měla být splacena z tržeb na ní. Teď je rozebraná a uskladněná na jihu Čech, což mě stojí další peníze,“ posteskl si Grus.

Radnice Prahy 3 se ale brání, že jedná v zájmu obyvatel. „Rozhodovali jsme o sedmdesáti předzahrádkách. Nepovolili jsme pouze tři, a to proto, že je to na úkor rezidentních parkovacích ploch. Člověk, který si koupil rezidentní kartu by měl mít nárok na místo, kde bude moci své auto nechat. Nechceme je proto ubírat,“ uvedl mluvčí radnice Jan Sotona.

Přestože většina místních lidí systém placeného parkování vítá, podnikatelům denně mizejí tržby. Grus i Machovič shodně tvrdí, že od doby fungování zón, přicházejí o podstatnou část tržeb. Klientela z jiných městských částí nemá možnost v místě zaparkovat a nebo si musí za stání zaplatit nemalé částky, a tak se raději jejich podnikům vyhnou obloukem.