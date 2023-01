„S místem to bylo špatné, lidé se sotva vešli. Ale postupně se střídali, takže to šlo. Většinou chvíli poseděli a dali si i další piva,“ přiblížil Šroubek. Stejná nabídka platí i pro sobotní večer, kdy je otevřeno od 17 hodin do jedné v noci – a rovněž v neděli; to se otevírá stejně, ale zavírá už o půlnoci. „Chci tuhle možnost nabídnout i lidem, kteří nebyli v Praze, ale volili třeba na chatě nebo na horách,“ vysvětlil provozovatel baru Deníku.

Tečkou za akcí se pak stane pondělí – z odevzdaných lístků, na něž lidé připsali i své jméno s rokem narození a kontakt, se bude losovat výherce poukázky na konzumaci v hodnotě 300 korun. Svoji nabídku Šroubek nepovažuje za ojedinělou. „Co jsem četl, takové akce dělají i jinde. Ale v okolí nevím o nikom,“ řekl Deníku.

Třeba Michael Dražan provozující restauraci Sklep REST na Žižkově přišel s nabídkou, že kdo během pátku a soboty přinese nevyužitý hlasovací lístek z druhého kola volby s Babišovým jménem, dostane zdarma panáka nápoje Capitan Bucanero Elixir; to je rumový likér s ovocem, který podnik v běžném nápojovém lísku nemá. Několik návštěvníků se o tuto odměnu v pátek přihlásilo, zhodnocení zájmu ale Deník nezískal. „Nikdo tady není; zavolejte si v úterý,“ řekla zaměstnankyně chystající v sobotu před polednem podnik k otevření.

Na facebookové prezentaci restaurace se živá diskuse rozproudila už po vyhlášení akce. „Ačkoliv se k politice běžně nevyjadřujeme, nyní cítíme potřebu podpořit prezidentské volby, a to konkrétně kandidáta Petra Pavla,“ uvedl provozovatel. Setkalo se to s řadou ohlasů; častěji jsou vidět souhlasná stanoviska.

Například uživatelka Alena Kozlerová napsala: „Zdravím a smekám za vaši akci. Na váš rumík bohužel nedorazím, ač bych měla po včerejšku nárok, protože se potýkám s chorobou. Ale přijdu se k vám podívat jindy.“ Naopak třeba Petr IN to vidí zcela jinak: „I takto může vypadat zoufalost…“ A Dan Brodie Moltaš nabídl i otázku: „Kupčení s volebními hlasy? Není to trestný čin?“

Odkázal na zprávu Policie ČR z roku 2014, kdy policejní mluvčí Alena Bartošová informovala o obvinění 24letého muže z trestného činu maření přípravy a průběhu voleb. „Podle kriminalistů nabízel desítkám osob za volbu jisté politické strany určitou finanční částku a pozvání na večerní zábavu s občerstvením zdarma,“ uvedla mluvčí. Přičemž současně informovala o tom, že státnímu zástupci byl předán také případ 50letého muže. „Měl několika osobám nabízet určité finanční částky za volbu jisté politické strany,“ uvedla tehdy Bartošová.

Ve svém vyjádření na sociální síti vedení restaurace trvá na tom, že podle svého přesvědčení se ničeho špatného nedopouští. „Určitě nikoho nenutíme hlasovat v rozporu s vyjádřením své vůle. To je jasně řečeno i v samotném příspěvku – s dodatkem, ze my stojíme za kandidátem PP, na jehož štěstí v druhém kole voleb necháme jeho příznivce připít si ‚na nás‘,“ stojí v diskusním příspěvku podepsaném jménem Dražanová.

„Vítáme u nás samozřejmě všechny hosty, bez ohledu na jejich volební a politické preference. Přesto si ale stojíme za tím, že i my máme právo vyjádřit názor a podporu jednomu z kandidátů. Nejsme sice právníci, ale jako slušní občané naší republiky věříme, že jednáme v souladu se zákonem. Naším cílem nebylo a není útočit na příznivce žádné strany,“ zdůraznila.

A Marek Rockmen Ptáček doplňuje: „Kdo komu co slibuje za to, že bude někoho volit a někoho ne? Tohle je normální recyklační akce pro sběr NEVYUŽITÝCH hlasovacích lístků, aby se neválely po chodnících.“

Debata se rozproudila i na facebooku baru U Hřebíka. Kupříkladu uživatelka Pavlinka Hochsteiger v sobotu pochválila: „Hřebík [včera] praskal ve švech – a dneska bude určitě praskat dál. Díky za tuhle akci, jste boží. Naopak třeba Michal Kalášek nadšením nehýří: „Nejsem příznivec ani jednoho, ale tohle je ubohý…“

Když Michal Kalášek nabídku piva zdarma označil za „skvělý, respektive vtipný a recesistický počin,“ uživatelka Jituš Madrová zažertovala: „Jsem ve volební komisi, zde mám u sebe pár stovek lístků – mohu také dorazit na pivo zdarma?“

Sranda však od pravdy někdy nemusí být daleko. Naznačuje to vyjádření provozovatele Šroubka, který na facebook připsal: „Bohužel se nám tu rozmohl takový nešvar, že se budou lístky vybírat z košů nebo krást ze stolů komisařů, tak jen doplňujeme, že maximální množství piv zdarma na osobu je průměr počtu osob v domácnosti za poslední rok, který byl cca 2,3 osoby: takže u nás tři piva na osobu. Volíme s rozumem.“

Nabídku, která by slibovala odměnu za nevyužitý hlasovací lísek kandidáta Petra Pavla, Deník nenašel. Stejně jako záběry na trhání hlasovacího lístku s jeho jménem nebo demonstrativní pálení, což na sociálních sítích v případě Babišova lísku není výjimkou.