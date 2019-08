/ROZHOVOR/ Ceny elektromobilů budou stále klesat, říká šéfredaktor odborného magazínu Hybrid Jan Horčík.

Elektroauta by se mohla v Praze dobíjet ze sloupů veřejného osvětlení. Může dojít v případě jejich modernizace k blackoutu elektrické sítě, pokud by se v jednu chvíli nabíjely všechny vozy?

Je to zbytečné strašení. Je to, jako kdyby všichni zapnuli sporáky ve stejnou chvíli, což se nikdy nestane. Poskytovatelé elektřiny budou muset síť upravit, nebude to ale nic, co by nedokázali zvládnout.