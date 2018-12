Přelom roku bývá časem novoročních předsevzetí. Také pražský dopravní podnik (DPP) si do roku 2019 dává závazek v oblasti investic. Největší městská firma opraví tramvajové tratě, vymění koleje metra a peníze půjdou i do výstavby bezbariérových přístupů do dalších stanic. DPP by měl zahájit rovněž geologický průzkum k projektu trasy D. Od magistrátu získá dopravní podnik v příštím roce více než 15 miliard korun.

Část této částky půjde do fondu oprav několika tramvajových tratí. Rekonstruovat by se měly koleje v Nádražní ulici až na Zlíchov, trať ze žižkovské Ohrady přes most na Krejcárku až na Palmovku, práce budou probíhat také na trati mezi ulicí Vladimírova a vozovnou Pankrác na Praze 4 a dělníci se vydají rovněž na Bubenské nábřeží a ulici Komunardů v Praze 7. Konec oprav je plánován až na rok 2020, pouze v případě úseku Ohrada-Palmovka se všechny práce uskuteční už během příštího roku.

Cestující musí počítat rovněž s nepříjemnou uzavírkou tramvajové dopravy na Vinohradské ulici v úseku mezi zastávkami Škrétova a Sudoměřická. Rekonstrukce bude rozdělena do třech fází a potrvá od března do července. Náklady jsou odhadovány na zhruba 280 milionů korun. DPP přitom už letos na Vinohradské třídě opravil asi 700 metrů dlouhý úsek mezi ulicemi Hradecká a Želivského. Termín výluky se však posouval kvůli problémům na jiných místech metropole.

Podaří se rozběhnout metro D?

Dopravní podnik plánuje kvůli výměně dřevěných pražců za betonové rovněž tři uzavírky metra na lince C. Postupně se uskuteční ve vybraných částech úseku trasy mezi Vyšehradem a Budějovickou. První omezení provozu začne o Velikonocích. Podzemní dopravy se týká i investice ve výši 258 milionů korun na vybudování dvou výtahů pro bezbariérový přístup ze stanice metra B Karlovo náměstí. Bezbariérový východ bude ústit do budovy u Václavské pasáže na náměstí. Momentálně se na Karlově náměstí opravují eskalátory a jeden vestibul bude zavřený až do srpna.

DPP - čísla

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11 000 lidí. V příštím roce dosáhne tzv. kompenzace z rozpočtu města 15,1 miliardy korun. Přiměřený zisk dosáhne 1,429 miliardy korun. Letos by měl mít DPP přiměřený zisk 1,737 miliardy korun, což je o něco více než loni. Provozní náklady by měly v letošním roce dosáhnout 15,44 miliardy korun.

A konečně dlouho uvažovaná výstavba nové linky metra. Pražský dopravní podnik letos několikrát uvedl, že v příštím roce začne geologický průzkum za stovky milionů nutný pro výstavbu "Déčka". Průzkum začne na Pankráci, odkud by trasa měl vést do Depa Písnice. Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) nicméně dostal od předchozí rady hlavního města za úkol ve spolupráci s DPP vymyslet prodloužení metra D - územní pán je zatím platný pro konečnou na Náměstí Míru.

Na plánovaný projekt je vydáno územní rozhodnutí, které však napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Právě s výkupem má Praha potíž, zlepšení mělo přinést spojení městské společnosti se soukromým subjektem. Ale tzv. společný podnik DPP a Penty nakonec politici neschválili. Jedním z důvodů, proč nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu odvolala generálního ředitele dopravního podniku Martina Gillara, byly právě i problémy se stavbou metra D.

DPP pod vedením nového šéfa Petra Witowského bude podle jakéhosi finančního kalendáře v roce 2019 investovat do nákupu nových autobusů, a to až zhruba 287 milionů korun. Nakoupí čtyřicet kloubových autobusů SOR NB 18 vycházející z rámcové smlouvy vysoutěžené v závěru loňského roku. Autobusy do Prahy doputují postupně v průběhu celého roku 2019.

Pohodlnější by měl být s příchodem nového roku také nákup jízdenek v tramvajích. Postupně by se ve všech vozech měly objevit terminály pro platbu jízdného platební kartou. Jako první tuto možnost měli cestující na linkách číslo 18 a 22. Například v Ostravě je platba kartou za lístky ve vozech městské hromadné dopravě naprosto běžná už pár let.