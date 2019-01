Letecká společnost Norwegian Air Shuttle zruší s nástupem letního letového řádu své linky z Prahy do Helsinek a Göteborgu, neobnoví ani tradiční letní spojení do Bergenu. V Praze tak zredukuje počet linek na polovinu.

Změny jsou už patrné v rezervačním systému, konec tří linek potvrdila Kateřina Pavlíková z Letiště Praha. „Letecká společnost Norwegian nás informovala o tom, že v dalším období nebude již tyto tři linky provozovat,“ řekla Pavlíková. Norwegian během dvou dnů na dotazy Zdopravy.cz nereagoval.

Norwegian ruší v Praze linky, kde nelétá tak často: do Helsinek i Göteborgu létá dosud jen dvakrát týdně, do Bergenu jen v letním letovém řádu. Další tři linky - do Osla, Stockoholmu a Kodaně - zůstávají. Spojení do zrušených destinací bude dál aerolinka nabízet, ale s přestupem.

Přímá konkurence

V případě Göteborgu může být za zrušením plánovaný nástup Ryanairu na tuto trasu, ten začne konkurovat Norwegian i na trase do Kodaně. Norwegian nedávno uvedl, že letos přibrzdí svůj růst a některé trasy omezí. U Helsinek dál na trase zůstávajjí Finnair a ČSA, do Göteborgu létají ČSA a začne létat Ryanair. Pouze u Bergenu není za přímé spojení náhrada.

Norwegian patří mezi dopravce, kteří v posledních letech prudce vyrostli, pravidelně se objevují spekulace o jeho možném konci kvůli nedostatku hotovosti. Naposledy se podobné zprávy objevily v prosinci, podle nich neměla firma ani přežít do konce loňského roku.

Za celý loňský rok Norwegian přepravil 37 milionů cestujících, firma otevřela 35 nových linek včetně expanze do Argentiny, kde spustila vnitrostátní linky. „Vstupujeme do fáze pomalejšího růstu. Upravili jsme a optimalizovali naše portfolio linek i plánovanou kapacitu,“ řekl ve zprávě k přepravním výsledkům šéf aerolinky Bjørn Kjos.