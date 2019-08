Z letiště do centra taxíkem? Praha je pátá nejlevnější v Evropě

Přiletíte z dovolené, nechce se vám se všemi těmi kufry vláčet městskou hromadnou dopravou, tak využijete taxislužbu. Pokud je to i váš případ, tak vězte, že v Praze vás to nevyjde zas tak draho. Česká metropole se v průzkumu porovnávajícím čtrnáct evropských měst, co se ceny za cestu taxíkem z centra na letiště a naopak týče, umístila pátá.

Žebříčku nizozemské společnosti Taxi2Airport.com vévodí portugalský Lisabon, naopak nejdražší cesta čeká na cestující v nizozemském Amsterodamu. Nejlevněji se cestující dostanou z centra portugalské metropole na lisabonské letiště, jež se nachází v relativní blízkosti města. I přesto je sazba za téměř šestikilometrovou cestu nejnižší ze všech zkoumaných měst. S cenou do půl eura (12 korun) za kilometr se kromě Lisabonu může pyšnit pouze Istanbul, který se umístil na druhém místě žebříčku. Třetí místo patří španělské metropoli Madridu. Praha chce povolit vyšší ceny za taxi. Co bude s Uberem a Boltem? Přečíst článek › Mezi nejdražší města, kde cestující utratí za odvoz do centra nebo na letiště okolo 50 eur (1200 korun), patří Amsterodam, Londýn a Stockholm. Přes 38 eur (1000 korun) zaplatí lidé také v Paříži a švýcarském Bernu. Průzkum letištní dopravy se nezabýval hromadnou dopravou, neboť velká část metropolí má zajištěné přímé spoje z letišť až do centra. Započítány nebyly ani čím dál populárnější alternativní taxislužby, jako je Uber nebo Bolt. V posledních třech letech je podle průzkumu českého Svazu obchodu a cestovního ruchu využila zhruba polovina Pražanů. Lidský odpad, stávky, zastrašování. Taxikáři řeší spory na Letišti Praha Přečíst článek ›

Autor: Redakce / ČTK