Z budovy spořitelny je luxusní butikový hotel. Vznikl přímo nad obchodem IKEA

Ta zpráva zní, jako by byla vystřižena ze scénáře děsivého hororu. Ale co když je to pravda? Vedení Základní školy Libčická v Praze 8 požádalo o policii o prověření oznámení několika žáků z prvního stupně. Podle dětí se v areálu školy opakovaně pohybuje neznámý muž v masce klauna s nožem. Policisté informaci pro jistotu prověřují.