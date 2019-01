Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) čeká mimořádný audit. Její vedení se totiž rozhodlo prověřit možné úplatky při nemocničních zakázkách, v nichž figuruje stíhaný podnikatel Tomáš Horáček. Podnikatel totiž nyní začal s policií spolupracovat, přičemž zmínil údajné uplácení při výběrových řízeních ve VZP. Informovala o tom Česká televize.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Severočeský podnikatel Tomáš Horáček je spojovaný je mimo jiné se zakázkou pražské Nemocnice Na Bulovce na vjezdový systém za tři miliony korun. Tu získala právě jeho firma První chráněná dílna.

Trestný čin

Podle zjištění kontrolorů zakázky nemocnice „získával cíleně jako jediný“. První chráněná dílna byla však jen zprostředkovatelem a pro nemocnici zajišťovala služby od ostrahy objektů, obnovy sanitních vozidel, dodávky přístrojového vybavení po nákup tonerů do kopírek a tiskáren nebo vybudování automatického vjezdového systému. Implantáty podle médií například dodávala nemocnici firma spojená s přednostou ortopedického oddělení.

„Jedná se o trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, trestný čin podplácení,“ uvedl pro Českou televizi dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

Horáček se však nyní rozhodl s policií spolupracovat. Již v polovině ledna vypověděl, že se korupce objevila i při organizaci zakázel ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. V ní má figurovat bývalý náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr a bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk.

Kotelník

Podle Zdravotnického deníku Horáček uvedl, že měl Šnajdr mezi aktéry kauzy přezdívku kotelník. Oba muži to však odmítají. „Nebudu to komentovat, myslím si, že je to vylhané o A do Z,“ napsal Šnajdr České televizi.

„Samozřejmě takové informace jsou vždy překvapivé, nicméně nemáme je kompletní a ta první reakce byla, že pan ředitel nařídil mimořádný audit,“ řekl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

V kauze kromě Horáčka figuruje také bývalý ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák, bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská a další bývalý ředitel Nemocnice Na Bulovce František Novák, kterého na začátku července loňského roku odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Celkem je zde šestnáct obviněných.

Sám Horáček je stíhaný i kvůli tomu, že se snažil z vazby pomocí dopisů nebo telefonátů ovlivňovat svědky. „To se týká trestné činnosti, k níž došlo v průběhu vyšetřování,“ uvedl pro Českou televizi státní zástupce Matula.

Česká televize uvedla, že Horáček usiluje o statut spolupracujícího obviněného. Mohl by tak rozkrýt další zmanipulovaná výběrová řízení v jednotlivých nemocnicích. „Obecně o statutu spolupracujícího obviněného rozhoduje státní zástupce při podání obžaloby,“ uzavřel Matula.