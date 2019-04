Kde se pivo pije, tam se dobře žije. Jestli dál platí toto známé rčení, tak se Čechům čím dál více líbí v obývacích pokojích a méně v hospodách. Dnes zveřejněná data Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) za rok 2018 totiž potvrzují pokračující trend domácího pití piva.

Konkrétně: 36 procent piva se vypije v restauracích a 64 procent se prodá v obchodech. Mezi roky 2017 a 2018 se domácí pití zvýšilo o dalšídvě procenta. Zákaz kouření a povinné účtenky si nejspíše vybraly svou „daň“. Například prodeje plechovek jsou meziročně vyšší o čtvrtinu, už tvoří 11 procent piva vypitého v ČR. A z plastové PET lahve se u nás vypije 12 procent piv.

Jinak ale pivovary hlásí dobré zprávy. Loni byl jejich výstav meziročně vyšší skoro o pět procent. Poprvé se v Česku vyrobilo více než 21 milionů hektolitrů piva. Tahounem je export: do ciziny zamířilo 5,2 milionu hektolitrů. Daří se na Slovensku (+12 procent) v Německu (+9 procent) a mimo EU roste zájem v Rusku a v Jižní Koreji. „Od roku 2010 do dneška vyrostl export českého piva o 43 procent,“ říká výkonná ředitelka ČSPS Martina Ferancová.

K pípě pro speciál

Jak ale zachránit domácí hospodskou kulturu? Pivovary mění strategii. Vhospodě musíte dostat to, co nejde koupit v obchodě. Největší producent, Plzeňský Prazdroj, si to potvrdil na Gambrinusu 11, který pustil výhradně do restaurací. „Po několika měsících ho čepují už ve více než 1700 hospodách a prodej čepovaného Gambrinusu se díky tomu meziročně zvýšil o 11 procent,“ potvrzuje marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.

K tomu se přidává i péče o samotné hospody. „Snažíme se co nejvíce pečovat o kvalitu točeného piva motivací a zapojením výčepních, pestrou nabídkou limitovaných speciálů a také nabídkou pivních tanků,“ dodává ředitel Pivovaru Litovel Lumír Hyneček.