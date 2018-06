Většina Pražanů vůbec netuší, kolik doma platí za dodávky tepla

Přibližně 60 procent Pražanů nemá přehled o tom, kolik jejich domácnost utratí za teplo, a to ani v případě, že jsou vlastníky bytu. Téměř třetina jich zároveň neví, kdo je v jejich domě dodavatelem tepla. Údaje vyplynuly z výzkumu agentury SC&C pro společnost Pražská teplárenská, kterého se v prosinci 2017 zúčastnilo 847 Pražanů žijících v bytových domech.

„Výsledky průzkumu naznačují, že pokud část obyvatel bytových domů neví, kolik za vytápění platí, neví ani, jestli je zdroj jejich tepla například ekologický a bezpečný. To je pro nás další impuls k tomu, abychom veřejnosti nabídli ještě více informací o výhodách centrálního vytápění,“ říká obchodní ředitel společnosti Pražská teplárenská Tomáš Sluka.

Průzkum v cílové skupině pražské populace od 18 do 60 let žijící v bytových domech probíhal od 30. listopadu do 18. prosince loňského roku. „Lidé náklady na teplo domácnosti vnímají v celku s ostatními náklady na bydlení a nedokážou jednoznačně stanovit jejich měsíční nebo roční výši. Podobné by to bylo s náklady za vodu nebo plyn,“ vysvětluje ředitelka výzkumu Jana Hamanová z agentury SC&C.

Z dalšího dotazování vyplynulo, že 79 procent Pražanů nechce mít ve svém okolí lokální zdroj znečištění. „Výzkum ukázal, že pro polovinu Pražanů je nejekologičtějším řešením centrální zdroj tepla. Pětina dotázaných ale zároveň nevěděla, zda s výrokem souhlasit nebo ne. I když Pražané mají o pozitivech centrálního vytápění dobré povědomí, některé klíčové informace jim zatím scházejí," komentuje výsledky šetření Sluka.

"Stojí například za připomenutí, že v případě naší sítě se hlavní zdroj tepelné energie v metropoli vůbec nenachází,“ dodává. Z části výzkumu, který se týkal právě centrálního vytápění, jehož poskytovatelem je i Pražská teplárenská, dále vyplývá, že lidé považují tento zdroj tepla především za spolehlivý, bezobslužný a bezpečný.

Náklady na teplo jsou podle výzkumu pro nadpoloviční většinu Pražanů přiměřené. Více než desetina respondentů je ale nedokáže vůbec posoudit. „Nejvyšší neznalost ceny a dodavatelů tepla je mezi nejmladší generací do 30 let (35%) – většina mladých lidí žije buď v nájmu, nebo u rodičů a tyto detaily se k nim buď nedostanou, nebo o ně nemají zájem,“ upřesňuje Jana Hamanová.

Dvě třetiny obyvatel Prahy v bytových domech deklarují, že jsou napojeni na teplárnu. Stáří domů respondentů, kteří takto odpověděli, je v průměru 35 let a velikost bytu 68 m2.