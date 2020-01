Vedení Prahy 1 požaduje na svém území konec výherních automatů

Radní jednomyslně odhlasovali, že vyzvou hlavní město, aby upravilo vyhlášku, která povoluje provoz hazardních her na vybraných místech metropole. Na základě srovnání let 2018 a 2019, které ukazuje nárůst počtu výherních automatů a videoloterijních terminálů na Praze 1, radní požadují úplný zákaz těchto her na území první městské části.

Nelegální automaty. | Foto: Celní správa Praha