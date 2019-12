Přestože odborníci očekávali zpomalení ekonomiky, pražským firmám se letos zřejmě dařilo dobře. Alespoň tak lze soudit z toho, že vánoční odměny pro své zaměstnance nachystala většina z nich.

Prémie mají motivovat

Například zaměstnanci Pražských služeb obdrží v prosinci navíc v průměru 10 500 korun. „Pro nárok na výplatu odměny musí zaměstnanec splnit konkrétní kritéria. Vedoucí mají možnost výrazně diferencovat s ohledem na pracovní výsledky konkrétního zaměstnance za celý rok,“ oznámil mluvčí firmy Radim Mana.

Doplnil, že podnik tento postup využívá už devět let a má s ním velmi dobré zkušenosti. „Pravidla jsou dopředu dána, jsou naprosto transparentní, výše odměny je motivační a neovlivní neočekávaně výsledek hospodaření společnosti,“ vysvětlil Mana.

Odměnu naleznou na výplatních páskách i zaměstnanci Pražské energetiky. „PRE před Vánoci vyplácí takzvanou individuální odměnu. Jedná se o variabilní složku mzdy, která je vyplácena v závislosti na úrovni plnění individuálních, případně skupinových cílů,“ popsal mluvčí energetického podniku Petr Holubec. Výše prémie se v tomto případě odvíjí od měsíční zaručené mzdy každého zaměstnance.

Většina peněz až příští rok

Pár tisíc navíc dostanou v prosinci i zaměstnanci druhého energetického podniku, a to Pražské plynárenské. Roční odměny, které se odvíjí od hospodaření společnosti, totiž firma vyplácí vždy až v následujícím roce. „V prosinci bude vyplacena pouze určitá dílčí část v řádu jednotek tisíců, vzhledem k tomu, že je již teď zřejmé, že plánovaných výsledku bude dosaženo,“ informoval za Pražskou plynárenskou Miroslav Vránek.

Kde zatím není připsání bonusu jisté, je v dopravním podniku a Metrostavu. „DPP aktuálně prověřuje ekonomické možnosti pro poskytnutí vánočních mimořádných odměn,“ řekla Deníku mluvčí dopravce Aneta Řehková. V Metrostavu nemají jasno, protože ještě s odbory ladí kolektivní smlouvu na další období.

Rekordní štědrost malých firem

Z průzkumu Hospodářské komory plyne, že odměnu svým lidem vyplatí šest z deseti firem. Je to více než loni, kdy prémie svým pracovníkům přiznalo 56 procent soukromých podnikatelů.

„Část firem vyplatí odměny ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

To ovšem neznamená, že by pracovníci v menších společnostech měli smůlu. Letošní rok je rekordní i v tomto ohledu. „Odměny vyplatí 47 procent firem do 10 zaměstnanců,“ podotkl mluvčí komory Miroslav Diro. Pro srovnání, před čtyřmi lety to bylo pouze 20 procent.

Z průzkumu dále plyne, že nejčastější výše odměny se pohybuje mezi 18 a 38 tisíci. Oborem, v němž vyplatí bonusy nejvíce firem, je stavebnictví.