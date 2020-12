Možná si to ani neuvědomujeme, ale situace způsobená koronavirovou nákazou má vliv i na mnohé vánoční zvyky. Ještě před čtvrtečním rozvolněním protiepidemických opatření třeba prodejci vánočních stromků hlásili zvýšenou poptávku lidí o smrky, borovice či jedle. Mluví se o „panice“ či „masakru“. Trendem doby během šíření infekční virózy covid-19 je nakupování online. Odborníci však upozorňují, že některé stromky zakoupené – a hlavně nazdobené v bytě – začátkem prosince nemusí vydržet až do Štědrého dne.

Prodej vánočních stromků v pražských Vršovicích během koronavirové krize. | Foto: Deník / Michal Bílek

Přemysl Opletal, jednatel rodinného zahradnictví Zafido, se věnuje prodeji vánočních stromků (nejen) přes internet už téměř deset let. Na webu stromkyonline.cz nabízí firma možnost vybrat si z několika druhů a velikostí jehličnanů s tím, že do e-mailu nebo do mobilu zákazník dostane fotografie dvou nejvhodnějších stromků, které po následném finálním výběru pracovníci odešlou. Nebo si můžete stromeček vyzvednout.