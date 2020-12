„Máme tu zhruba dva tisíce metráků ryb. Průběžně se sem přivážejí další,“ prozradil rybář Martin Kubal ze společnosti Třeboňský kapr. „Z našich sádek se prodávají jen v Praze a blízkém okolí, doprava není snadná, do kamionu se i s vodou vejde 15 tun ryb,“ popisoval.

Pražané se nemusejí obávat, že se prodejci k živým tvorům chovají neuctivě. Stánkaře pravidelně navštěvují inspektoři Státní veterinární správy (SVS). Ti včera zkontrolovali prodejní místo Lahovicích, kde však žádné pochybení nenašli. V celém Česku takto učiní na takřka tisíci prodejních míst s rybami.

Závady bývají většinou administrativní povahy

V průměru zjistí alespoň jednu závadu ve čtyřech procentech případů. „Většinou se jedná o administrativní závady, někde prodejci překročili limit na maximální množství ryb v kádích či pravidla pro manipulaci s živými rybami. Žádné vážné porušení jsme neodhalili,“ řekl Zbyněk Semerád, ředitel SVS.

Pokuty se prý udílejí nejčastěji v řádech tisíců, při vážném porušení veterinárního zákona ale hrozí trest až 10 milionů korun. „Zaměřujeme se na to, jak vypadá prodejní místo, především zda je stánek čistý. Kontrolujeme také obchodní známky, měly by být umístěny viditelně u stánku. A zda nedochází ke klamání spotřebitele,“ sdělila ředitelka veterinární hygieny Kateřina Březinová. „Zákazník by si měl dát pozor především na čistotu a zda při kuchání nedochází ke kontaminaci nečistotami.“

Podle vyhlášky může být v jedné kádi na tisíc litrů vody tisíc kilogramů ryb. „Pokud je kapr uchováván dlouhodobě ve špatných podmínkách, projeví se to na něm. Pokud je na rybách poznat, že jsou na hraně života, měl by být prodej ukončen,“ zdůraznil ředitel odboru ochrany zdraví Martin Jánošík. Kromě toho se veterináři letos zaměřují na kontrolu pravidel proti šíření koronaviru.