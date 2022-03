Příznivé zprávy, které prý předčí očekávání, představil v aktuálním vydání týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Odborů Kovo Jaroslav Povšík. Dobré zprávy přicházejí navzdory válce na Ukrajině, s níž přišlo i přinejmenším dočasné ukončení všech aktivit automobilky v Rusku (kde poslední dobou prodávala desetinu produkce) a nedostatek kabelových svazků dodávaných právě z Ukrajiny, předchozímu nedostatku jiných komponentů i dopadům koronavirové pandemie, což loni vedlo k rušení směn ve velkém. Za velké vítězství svého týmu označil šéf odborů uzavření dohody týkající se mezd pouze na jeden rok, což podle něj znamená, že se v příštím roce bude znovu vyjednávat o nárůstu. Zbytek kolektivní smlouvy pak má platnost čtyřletou: do konce března 2026.

Tisíce korun měsíčně, desítky tisíc jednorázově

Hrubá mzda se zaměstnancům zvedne o zhruba 2,3 tisíce korun. K navýšení tarifů o rovné dvě tisícovky se pojí dohoda, že osobní ohodnocení bude vypočítáváno už z navýšených tarifů – čímž se u „typického“ zaměstnance zvedne zhruba o tři stovky. Vzroste také takzvaný zaručený bonus, což jsou příplatky vyplácené před dobou dovolených a v předvánočním období. Zaměstnanci dostanou vždy polovinu z částky, která se na rok vypočítává jako 1,3násobek tarifní mzdy a osobního ohodnocení – přičemž nárůst odbory vyčíslily v průměru na tři tisícovky; připomínají, že na měsíc to tedy vychází na další přilepšení zhruba o 250 Kč.

Vedle příplatků v rámci zmiňovaného garantovaného bonusu se ve firmě uplatňuje ještě variabilní bonus, při jehož určování se uplatňují výpočty podle poměrně složitého vzorce. Zásadní roli hraje zisk firmy v minulém roce, ale v potaz se berou i další vlivy: třeba koeficient nárůstu průměrné mzdy. Dohoda pro letošní rok zní: 50 tisíc korun. Odměňování zaměstnanců však dále podpoří i jednorázová platba ve výši 10 tisíc korun jako náhrada propadu hodnoty peněz v důsledku inflace; pro listopad se pak počítá s možností jednání o její kompenzaci postupujícího zdražování.

Podle odborářů přitom zaměstnance nepotěší jen 60 tisíc korun hrubého ve výplatě za duben (tedy v té květnové). Radost pracovníkům automobilky přinese i to, že zmiňované dvě částky ještě navýší průměrnou měsíční mzdu, z níž se pak počítají náhrady; včetně těch za dovolenou nebo za překážku v práci na straně zaměstnavatele (ta se loni uplatňovala v rekordním rozsahu kvůli rušení směn v rámci koronavirových opatření i v souvislosti s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů).

Příplatky ve formě peněz i podpor pro volný čas

Navyšovat se mají také další peníze směřující k zaměstnancům. A nejde jen třeba o zvýšení příplatku za práci v noci nebo za přesčasové směny odpracované v rámci takzvaného flexikonta. Vzrostou například i příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění – ty se zvedly již od ledna o 50 Kč a od dubna přibude další padesátikoruna, takže se otevírá možnost získat 1500 Kč měsíčně.

Zaměstnanci rovněž dostanou 12 tisíc bodů do cafeterie benefitů, které odpovídají stejné částce v korunách (a to bez zdanění). Tyto body pak mohou u smluvních partnerů uplatnit jako slevu třeba při nákupu zdravotních služeb či zboží (včetně lékáren či optik), sportovních aktivit či zážitků nebo vstupenek na kulturní akce či knih, vybrané zdravé stravy v rámci závodního stravování, případně si je převést na penzijní spoření. Nově přibývá i možnost nákupu dovolených jak v rekreačních zařízeních automobilky nebo jejích odborů, tak ve smluvních cestovních kancelářích či rekondičních a lázeňských pobytů. Rozšíří se také možnost nákupu odborovou organizací nabízených vstupenek na kulturu včetně lístků do kina.

Cafeterie dosud představovala především systém motivačních odměn zaměstnavatele třeba za absolvování zdravotních prohlídek, prevence či očkování – a na tomto způsobu získávání bodů se stále nic nemění. Přibylo ale získávání bodů přidělovaných automaticky. Agenturní zaměstnanci sice na rozdíl od těch kmenových nemohou cafeterii využívat, dostanou ale Flexi Pass s umožňující čerpat příspěvky na volnočasové aktivity.