Praha - Výběr z produkce asi dvou desítek domácích vinařství mohou dnes ochutnat návštěvníci Svátku růžových vín.

V areálu Svatováclavské vinice a přilehlé restauraci Villa Richter se představí asi sto vzorků od moravských a českých výrobců. Chybět nebudou ani míchané nápoje či chuťovky sestavené speciálně k rosé.

"Je to obrovský výběr chutí a vůní. Lákadlem pro návštěvníky jsou i originální růžové drinky," řekl za pořadatele Petr Žabka.

Podle ředitele Vinařského fondu ČR Jaroslava Machovce se růžová vína těší stále větší pozornosti mezi domácími milovníky vína. "Loni dorazilo asi 1600 návštěvníků. Lidé mají možnost nahlédnout do pestrého světa moravského a českého rosé," řekl. Upozornil, že růžové víno se dá využít také na přípravu osvěžujících letních drinků. "Jsou inspirovány spojením vína a ovoce," uvedl.

Zájemci budou moci poznávat také drinky připravené barmany. Získat mohou i recepty na pokrmy vhodné k růžovým vínům. Sommeliéři pak vysvětlí návštěvníkům, proč je vhodné víno kombinovat s vodou.

Vinařský fond chce podle Žabky pořádáním slavností připomenout, že Česká republika má dobrou šanci stát se špičkovým producentem růžových vín. "Jako severnější oblast máme dobré dispozice k tomu, aby se zde vyrábělo kvalitní růžové víno. V jižních částech je to poněkud problematičtější. Právě proto se toto víno stává velkým hitem. Potvrzují to i četné mezinárodní soutěže," uvedl.

Návštěvníci si za degustační žetony budou moci nakoupit zajímavé vzorky. Každý host dostane za vstupné ve výši 100 korun pět degustačních mincí a za zálohu 50 korun také degustační sklenici.

Žádané růžové víno

Růžové víno se v posledních letech stává velmi žádanou komoditou. Vyrábí ho většina českých a moravských vinařství. Zatímco v roce 2006 se na výrobu růžových vín využilo zhruba šest procent modrých hroznů, loni to byla podle údajů Vinařského fondu ČR pětina.

Podle předsedy Aliance vinařů V8 Petra Marcinčáka má moravské růžové víno velmi dobré vyhlídky. "Díky své poloze a klimatu vinice dávají vína, která jsou hodně ovocná, krásně voní a zachovávají si svěžest a pikantní kyselinku. Kombinace vinaře, 'terroiru' a révy dává vzniknout vínům, která jsou zajímavá a lidi oslovují," řekl. Lidé oceňují zejména svěží chuť. Pít by se měla mladá a spotřebovat nejdéle do dvou let.

