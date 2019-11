Čerpací stanice v obci Matúškovo vytvořil ateliér SAD před osmi lety pro firmu GAS. Střecha má tvar tří propojených kruhů, které podpírají štíhlé sloupy. Někomu stavba připomíná houby, někomu podepřené létající talíře, sklidila každopádně uznání doma i ve světě. Jednoduchou stavbu ozvláštňují velká čísla na stojanech a neony po jejich obvodu. Autoři slovenské pumpy se o té pražské dozvěděli náhodou. „Známí se nás ptali, kdy se bude naše pražská benzinka otevírat,“ řekl ČTK architekt Jaroslav Koza o stavbě, o níž během jejího vzniku nevěděl.

Ateliér prostřednictvím právního zástupce požádal soud o vydání předběžného opatření. Po jeho doručení majiteli pumpy, společnosti Tived, se obě protistrany sešly. „Dnes jsou na základě předběžného opatření dočasně zakryté charakteristické prvky. Zareagovali rychle a budeme se snažit dohodnout,“ řekl Koza. Vyjádření majitele pumpy ČTK shání.

„Ze zákona je dáno, že od chvíle, kdy bylo vydáno předběžné opatření, do 30 dnů musíme ve věci podat žalobu. V tuto chvíli se s protistranou snažíme domluvit, jaký bude mít celá kauza další průběh, je nyní těžké odhadnout,“ uvedla Kamila Vodrážková z ateliéru SAD.

Optimální řešení by pro architekty podle jejich slov bylo, kdyby se stavba upravila na základě jimi definovaného zadání do podoby, kdy nebude s originálními čerpacími stanicemi GAS zcela zaměnitelná. Zbourání stavby je radikální a krajní řešení, které podle architektů spíše nepřipadá v úvahu.

„Objevují se názory, proč to my nemůžeme dostavět, dotáhnout do konce, aby to vypadalo jako v Matúškovu. To nelze, projekt od začátku není náš, jsou tam i technické problémy,“ uvedla Vodrážková. „Přesto si myslíme, že existují řešení, která nejsou jen čistě destruktivního charakteru. Snažíme se o nich jednat,“ doplnila.

Zásadní podle ní je, že pumpa v Matúškově byla koncipována jsou součást celé sítě benzínových pump, mělo to být něco jako logo firmy, základní vizuál. „Poškozuje to nejen náš ateliér, ale i firmu GAS, která má širokou síť čerpacích stanic na Slovensku a není vyloučeno, že se bude chtít rozšířit i do Čech. V tu chvíli by to bylo jednak matoucí a zároveň i podstatný prvek v konkurenčním boji,“ doplnila.