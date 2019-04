Už to vypadalo, že nedostatek míst na kolejích a jejich zanedbaný stav vyřeší spolubydlení. Tedy společný pronájem bytu několika studenty. Jenže s tím, jak začaly růst ceny nájemného v Praze, dostalo toto řešení trhliny. Někteří se znovu poohlížejí po bydlení na koleji, jiní raději volí dojíždění z domova vzdáleného i několik desítek kilometrů.

Praha se bude v příštím desetiletí potýkat s nedostatkem studentského ubytování. Podle čerstvé zprávy poradenské společnosti Colliers International a právnické firmy CMS je na tom nejhůř z metropolí střední a východní Evropy hned po Varšavě a Budapešti.

„Nedostatek míst na univerzitních kolejích vedl dřív mnohé studenty k bydlení ve sdílených bytech. Změny na trhu hypoték se však projevují v růstu cen nájemního bydlení, a tak je pravděpodobné, že studenti budou hledat alternativy. Plně vybavené studentské ubytovny s různými službami přímo v budově se mohou stát logickou volbou,“ říká Ondřej Vlk z české pobočky Colliers International.

Soukromý projekt v Holešovicích

Na nepoměr nabídky a poptávky začínají reagovat investoři do nemovitostí. Společnost Karlín Group aktuálně staví v Holešovicích přes pět stovek studentských apartmánů. „Jde o první investici firmy International Campus v České republice, která se specializuje na nabídku tohoto typu bydlení. Ve střednědobém horizontu zde plánujeme mnoho dalších studentských apartmánů,“ uvedl Alexander Gulya, šéf rakouské International Campus.

Výstavba soukromých kolejí zatím cílí hlavně na zahraniční studenty, jejichž počet v Praze, Varšavě, Budapešti i polském Krakově v posledních letech výrazně rostl. Podle údajů ministerstva školství ke konci loňského roku tvořili cizinci v Praze už pětinu studentů. To je zhruba pětkrát víc, než činí evropský průměr.

Služby na míru studentům

„Zahraniční studenti vyhledávají ubytování na jeden až dva semestry a nechtějí si na tak krátkou dobu shánět klasický pronájem. Zároveň rádi využívají vyšší standard, než který jim dokážou poskytnout klasické koleje,“ popisuje Peter Noack, spolumajitel firmy Zeitgeist Asset Management, která se také zaměřila na studenty.

Rovněž v Holešovicích se proměnilo bývalé školicí středisko ČSOB na studentské apartmány se škálou služeb. Byty pro studenty se nacházejí i ve dvou rekonstruovaných domech na Vinohradech v sousedství soukromé University of New York in Prague. Za projektem Belgicka Apartments stojí italský investor Amres.

Ceny za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji začínají na soukromých kolejích zhruba na deseti tisících korunách. Špatný technický stav a léty opotřebované vybavení běžných univerzitních kolejí však způsobují, že soukromí investoři nebudou mít o klientelu, nejen z řad zahraničních studentů, nouzi. „V západní Evropě představuje studentské bydlení atraktivní oblast investic. V poslední době vidíme snahu tento model v našem regionu kopírovat,“ konstatuje Lukáš Hejduk, partner CMS pro Českou republiku.