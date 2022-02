Podobné je to i v obchodě vlajky.eu, který má prodejnu a výdejnu v Praze 6. „Dnes je opravdu extrémní poptávka. Nikdo nestíhá vyrábět, ale snažíme se o to, abychom všechny objednávky, co tento týden dorazí, odbavili v příštím týdnu,“ řekla Šárka Šatníková z vedení firmy.

Jak zjistili redaktoři Deníku, podobné je to i v mimopražských obchodech. Devadesátiprocentní nárůst objednávek evidují zaměstnanci brněnského eshopu Alerion, který vlajky prodává i vyrábí. „Od úterního rána tu mám hromadu objednávek. Dá se říct, že každá druhá obsahuje ukrajinskou vlajku,“ potvrdila manažerka e-shopu Denisa Čejková. Vlajky podle ní nakupují obyvatelé, firmy i obecní úřady.