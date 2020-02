Finální podobu legislativy, která putuje ze Senátu do sněmovny, kvitují především „alternativní“ přepravci v čele s globálními platformami Uber a Bolt. Nespokojená jsou pak zejména sdružení klasických taxikářů. Výhrady má ale třeba i česká společnost Liftago, která stejně jako Uber a Bolt využívá pro objednání jízdy mobilní aplikaci.

Co změní novela silničního zákona?

Nové znění silničního zákona si klade za cíl právně ohraničit podnikání v přepravě využívající mobilní aplikace. Úprava legalizuje objednávání vozů právě skrze mobilní aplikace. Zároveň skončí povinnost evidovat jízdu prostřednictvím taxametru. Stanovuje řidičům povinnost licence a evidence. Vozům fungujícím na principu aplikací odpadá podmínka střešní svítilny, postačí evidenční nálepka. Obce nebudou moci regulovat barvu a velikost aut. Ruší se také zkoušky z místopisu.

„Taxi novela je krokem k modernizaci úpravy digitální i klasické taxislužby. Za poslední rok a půl se však počet komerčních řidičů jenom v Praze zdvojnásobil a novela díky silnému lobbingu zahraničních společností odebrala městům možnost řešit dopravní následky tohoto problému. Dá se očekávat další příliv zahraničních řidičů na polská víza nebo další ‚pronájem‘ účtů aplikací falešným řidičům jako dosud,“ varoval ředitel Liftaga Ondřej Krátký. Novela podle něj příliš nepamatuje na řešení mimořádného růstu digitálních služeb. „Podobně jako Airbnb zvýšilo ceny nájemného a vylidnilo centra měst, novodobé taxíky na západ od nás už ucpávají dopravu, protože cenově konkurují MHD,“ varoval Krátký.

Zástupci „alternativních taxislužeb“ naproti tomu označili návrhy magistrátu a některých „pražských“ senátorů za další a nadbytečnou byrokratickou zátěž.

„To, že Praha už není v průvodcích zmiňována jako taxikářské eldorádo, ve kterém turistu okradou, je hlavně zásluha služeb, jako jsou Uber a Bolt. Magistrát a politici se snažili roky o to, aby se situace změnila a nedokázali s tím nic udělat. Podařilo se to až v momentě, kdy lidé poznali, že mohou využívat i jiné služby než dispečinky nebo taxi na ulici,“ uvedl člen přípravného výboru Asociace řidičů alternativních taxislužeb Ondřej Pirohanič.

Uzbecký pas, ukrajinský řidičák

Takzvaný Taxi tým pražských strážníků nedávno zadržel řidiče „alternativní taxislužby“, který měl auto s polskou poznávací značkou, ukrajinský řidičský průkaz a v Česku pobýval s uzbeckým cestovním pasem na polské vízum.

„To, že nemá žádná potřebná povolení pro provozování taxislužby na území Prahy nepovažoval za podstatné a o zkouškách z místopisu evidentně také nikdy neslyšel,“ komentovala událost mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Senátor Václav Hampl se v této souvislosti snažil do novely prosadit podmínku, aby cizinci museli k žádosti o taxikářskou licenci přiložit výpis z evidence trestů. Podle Ondřeje Pirohaniče by ale každá nová povinnost musela platit pro všechny a zákon by neměl řešit problémy cizinecké policie s odhalováním lidí, kteří tady žijí nebo pracují ilegálně.

Taxikáři bez pracovního povolení

Magistrát za poslední rok a půl vydal „taxikářské“ oprávnění zhruba dvěma tisícovkám cizinců ze třetích zemí. Představitelé města upozorňují, že během této procedury není úřad oprávněný kontrolovat žadatelům pracovní povolení. „Následné kontroly těchto řidičů už při práci ukázaly, že řada z nich pracovní povolení nemá. Někteří pak licenci používají i v komunikaci s jinými úřady, aby jim dodala punc legálnosti,“ sdělil primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Cílem magistrátních návrhů prý byly hlavně lepší podmínky pro zákazníky při dohledu nad cenou. „Bohužel naopak došlo k posílení role nabídky a poptávky, kdy je taxi nově založeno na smluvní přepravě a zákazník nemá možnost ověřit si relevantnost ceny,“ dodal Scheinherr.