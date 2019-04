Projekt se připravoval už od roku 2013, kdy nástupnická betonárna Wolf Prefa po čtrnácti letech ukončila provoz, a týká se zhruba pětihektarového území ohraničeného Trojským mostem, mostem Barikádníků, Vltavou a právě holešovickým nádražím.

Geone, nová firma Milana Janků, jenž stál prostřednictvím zkrachovalé ECM za výstavbou pankráckých mrakodrapů, vlastní zhruba třetinu. Část pozemků loni prodala společnosti Skanska, která nedaleko dokončuje kancelářské centrum s názvem Visionary - součástí má být i běžecká dráha na střeše.

Na území někdejší panelárny počítá Skanska s projektem Port7 z dílny DAM architekti, který by měl obsahovat kromě kanceláří také restaurace, obchody, ale i školku. Hitem by se mohla stát „plovoucí“ zasedačka (molo pro pořádání společenských nebo kulturních akcí) či vlastní přístav.

„Holešovice jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících městských částí Prahy a stávají se stále vyhledávanějším místem nejen mezi developery. Skanska využívá benefitů této lokality na maximum. Vedle Visionary tak vyroste v sousedství Port7, kde budou rovněž samozřejmostí inovativní prvky s pozitivním vlivem na zdraví a duševní pohodu obyvatel. Bohatá bude i nabídka služeb, kterých mohou nájemci využívat skrze chytrou aplikaci,“ popisuje ředitelka Alexandra Tomášková.

Hlavní část developerského projektu nese název Rivery (před pár lety studii na využití osiřelé továrny vypracovala také brněnská kancelář EA architekti). Podle tiskové zprávy by zde měla být ubytovací zařízení v podobě studií, loftů a hotelu, ale firma Geone se postará také o výstavbu volnočasové a relaxační části projektu. „Chybět nebude ani spa resort s panoramatickou saunou,“ dodává Kristýna Kořínková, marketingová specialistka firmy.

Babiš chtěl vládní čtvrť

„Projekt Rivery jsme iniciovali již před čtyřmi lety jako jednu z prvních přeměn brownfieldů v Holešovicích. Nyní jsme bez námitek či odvolání získali územní rozhodnutí, a tak ještě letos začneme na břehu Vltavy projekt realizovat. Vznikne unikátní multifunkční oblast vhodná k aktivnímu životu i odpočinku. Geone tím přispěje k dalšímu rozvoji stále oblíbenějších pražských Holešovic,“ věří ředitel Janků. Podle informací Hospodářských novin hodnota investice dosahuje jedné a půl miliardy korun.

Komplex bude k městské infrastruktuře napojen silnicí ústící do Argentinské ulice a chybět nebude ani pobřežní cyklostezka. „Vybudováno bude 358 parkovacích stání, z nichž více než tři stovky se budou nacházet v podzemí,“ uvedla Kořínková s tím, že Rivery také nabídne marínu - tedy zastávku vodní tramvaje a vodního taxi spolu s konferenčním prostorem přímo na lodi i kotevním místem pro další plavidla.

Pražský magistrát na území sedmé městské části ještě plánuje v horizontu čtyř let také přestavbu brownfieldu Bubny-Zátory. Premiér Andrej Babiš (ANO) se dříve vyjádřil, že by zde mohla vzniknout „vládní“ čtvrť, kam by se mohla přesunout některá ministerstva.