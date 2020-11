Jedinci vykonávající průvodcovskou činnost jako OSVČ na živnostenský list mohou stát žádat o jednorázový příspěvek 40 nebo 50 tisíc korun. Ve druhém případě je však podmínkou absolvování deseti hodin praxe ve školách či rekvalifikačního kurzu.

„Chtěli jsme dát podnikatelům více času na přípravu žádostí. Jejich hodnocení a poskytování dotace bude probíhat průběžně dle data a času předložení žádosti,“ komentovala podporu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), podle které se může situace v cestovním ruchu zvolna proměňovat nejdříve začátkem příštího roku.

„Náš dotační titul cílí i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby nebyli závislí na jediném segmentu trhu, ale mohli získat uplatnění i v jiných oborech,“ dodala Dostálová.

Příliš složitá forma žádostí

Lidé, které průvodcovství donedávna živilo, většinou hledí na nabídku ministerstva s určitou mírou skepse.

„Já i manželka zkusíme o tuto pomoc požádat. Musím ale nejdříve zjistit, jak moc je žádost složitá. Letos už jsme jednou žádali o podporu pro naši cestovní agenturu, a bylo to tak komplikované, že jsme od toho museli upustit,“ řekl Pražskému deníku Michal Veselý, který provozuje s manželkou agenturu zprostředkující průvodcovské služby po Praze a oba také turisty donedávna sami provázeli.

Nyní rodina Veselého ne příliš úspěšně „rozšiřuje podnikatelské aktivity“ směrem k oblasti realit.

Kampaň města nepomohla

V době největšího rozkvětu dávala agentura manželů Veselých práci asi 120 lidem, z nichž dvacítka byla na tomto kontraktu plně závislá. V letním mezidobí firma investovala dost peněz do reklamy, která měla přilákat do Prahy návštěvníky po první vlně nemoci covid-19.

„Vůbec nám nepomohla kampaň města, které rozdávalo hotelovým hostům vouchery s volnými vstupy například do zoo. Asi to bylo míněno dobře, ale konkrétně náš byznys to spíše poškodilo,“ pokračoval Veselý, jenž budoucnost v oboru nevidí příliš růžově, ale ani černě.

„Příští rok bychom se mohli dostat na nějakých 30 až 40 procent obratu před krizí, o rok později na 50 až 60, za další rok na 70 až 80. Tedy když to vše půjde dobře,“ předpokládá.

Průvodci, kteří neměli před příchodem koronaviru žádné větší úspory, jsou dnes často ve složité situaci. „V březnu jsem jako obvykle po zimní slabé sezoně obnovila živnost. Čtyři dny nato ale přišel první nouzový stav. Tak jsem se raději znovu přihlásila na úřadu práce, abych nemusela platit zdravotní a sociální pojištění. A kvůli trvající nejistotě jsem se zatím neodhlásila, tudíž ani nemám nárok na žádnou podporu,“ svěřila se paní Tereza (na její přání neuvádíme příjmení), která za celé léto uskutečnila „na černo“ všeho všudy pět honorovaných procházek se zahraničními turisty.

Častý odchod mezi učitele

Předseda Asociace průvodců ČR Stanislav Voleman už během zářijové demonstrace pražských průvodců upozornil, že jazykově výborně vybavení lidé v jeho oboru čelí nejhorší situaci v novodobé historii.

Zhruba 250 ze šesti stovek plně profesionálních pražských průvodců si podle něj muselo do konce léta najít novou práci. Většinou se z nich prý stali učitelé cizích jazyků.

„Jenže například odborníci na dánštinu, turečtinu, korejštinu nebo čínštinu si najdou práci ve škole těžko. Rovněž je potřeba si uvědomit, že většinu průvodců tvoří ženy nad 50 let. A pro ty není lehké jet třeba trhat jablka do Přimdy u Rozvadova,“ vysvětlil Voleman.