V loňském roce turismus v Praze utrpěl obrovské ztráty. Podle údajů Českého statistického úřadu do Prahy přijelo pouhých 2 178 267 návštěvníků. Cestovní ruch v Praze se tak dostal na pouhých 27 procent roku 2019.

I díky programu V Praze jako doma, ale metropole zaznamenala během letních prázdnin nárůst počtu domácích turistů, a to o celých 16 procent oproti předcházejícímu roku. Čechů do hlavního města vloni přijelo více než 700 tisíc.

Přijeli hlavně návštěvníci ze sousedních zemí

„V rámci naší nové strategie se chceme více zaměřit na domácí trh, takže mírné zvýšení u příjezdu domácích turistů vnímáme pozitivně. Pomohl tomu i program V Praze jako doma, který běžel od půlky minulého roku. V současné době jednáme s městem o možném obnovení programu během roku,” řekl předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Ze zahraničí do Prahy přijeli především Slováci, Němci a Poláci. Tradičních návštěvníků z Ruska a Velké Británie začalo ubývat už během února. Metropoli jich navštívilo pouhých 200 tisíc oproti více než osmi stům tisícům v roce 2019.

Situace se dala očekávat

Podle odborníků z agentury na podporu cestovního ruchu Prague City Tourism se takové odhady daly očekávat i díky tomu, že se domácí turismus obnovuje rychleji než ten zahraniční.

„Koronavirová situace a protiepidemická opatření budou ještě nějaký čas držet turistický ruch v nedobrovolné hibernaci. Díky opatřením, která jsme ve spolupráci s Prague City Tourism v minulém roce realizovali, Prahu navštívilo více domácích turistů než obvykle, kteří by jinak do metropole nezavítali. Jakmile to situace umožní, napřeme za město všechny síly, abychom přivedli turismus co nejrychleji opět k životu,“ řekla Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch.