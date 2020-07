Součástí zakázky bude zpracování aktualizace projektu, autorský dozor a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu. O tunelu mezi Prahou a Berounem se mluví desítky let, loni Správa železnic rozhodla o vhodné variantě.

Ta počítá s 24,7 kilometru dlouhým Tachlovickým tunelem, který je navržen jako dvojice jednokolejných tunelů ražených metodou TBM. Z něj je navržena odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na druhé straně sjezd do stanice Beroun, neboť na přímou trasu tunelu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně.

Do Berouna za 12 minut

Stavbu tunelu schválila centrální komise, v plánu je začít v roce 2028. Nová trať má být přizpůsobena smíšenému provozu osobní a nákladní dopravy, což ovlivnilo nejen její sklonové parametry, ale i maximální rychlost, která zde činí 200 km/h.

Tunel má zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smíchova do Plzně na 44 minut, do Berouna vlak dojede za 12 minut. Z Berouna se tak lidé do širšího centra hlavního města dostanou rychleji než z řady jiných městských částí.

Ve stávající trase v údolí Berounky pak může být plně posílena osobní regionální doprava, a to až po Řevnice. Železniční spojení Prahy a Berouna prochází modernizací, obce v údolí Berounky ale odmítají vyšší provoz, a proto se nakonec jako jediná možná jeví stavba tunelu. Předběžné odhady mluví o nákladech 50 miliard korun.