Praha má od pátku další přímé spojení s USA. Na Ruzyni přistál první let společnosti United z Newarku, letiště v New Jersey na jižním okraji New Yorku. Podobně jako ostatní dvě linky do USA je spojení zatím jen sezónní.

United Airlines spouští sezónní přímou linku z Prahy do New Yorku na letiště Newark. | Foto: Letiště Praha

United Airlines, které jsou podle počtu cestujících čtvrtou největší aerolinkou na světě, na linku nasazují Boeing 767-300 ve verzi pro 214 cestujících. (Třicet sedadel ve třídě United Polaris Business, která lze sklopit do zcela vodorovné polohy, 49 míst v cestovní třídě United Economy Plus a 135 míst v cestovní třídě United Economy). Na první let nasadily United do Prahy 28 let staré letadlo. Po 7 hodinách a 34 minutách letu přistálo letadlo v 8:20 na Letišti Václava Havla Praha.