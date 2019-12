Dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava (DPO) Ekova Electric navrátila historický vzhled dvěma tramvajím T2, které až do loňského listopadu jezdily v Liberci. Následně je odkoupil Dopravní podnik hl.m. Prahy, který je bude provozovat na pravidelné retrolince centrem Prahy. Ekova tramvajím vrátila vzhled z 60. a 80. let, oznámila v tiskové zprávě.

Vozidla byla původně v roce 1958 a 1962 vyrobena pro Ostravu, po jejich vyřazení z tamního vozového parku je v roce 1996 odkoupil dopravní podnik v Liberci, kde byly tramvaje v provozu 22 let.

Budou jezdit na retro lince

Na renovaci dorazily do Ostravy po železnici v únoru 2019 a za navrácení původního vzhledu zaplatí pražský dopravce zhruba 10 milionů korun.

Vůz s evidenčním číslem 19 (v Ostravě jezdil pod číslem 694) získal podobu z 80. let, vůz číslo 18 (v Ostravě známý jako vůz 613) reprezentuje vzhled z 60. let. Ve čtvrtek dopoledne byly tramvaje naloženy na návěs a odeslány do metropole, kde proběhne jejich oživení a zkušební jízdy.

Pražský dopravní podnik bude obě renovované tramvaje provozovat na retro (pravidelné) lince číslo 23, která vede z Královky přes historické centrum (včetně Pražského hradu, Královského letohrádku či Národního divadla) na Zvonařku.

Po návratu se stal historickým exponátem

„Té dvojky“ přitom nejsou pro Prahu úplně typické. V minulosti tam jezdily pouze dva prototypy T2 vyrobené v podnicích Tatra Smíchov a ČKD Stalingrad v roce 1955. Jeden z nich zde získal po generální opravě jako první tramvaj T2 dvojici čelních reflektorů. Po deseti letech provozu se jeho domovskou destinací stala Olomouc.

Druhý prototyp po krátkém testování v Praze zamířil do Liberce a poté do Bratislavy, odkud se v roce 1977 vrátil do hlavního města. Stal se z něj historický exponát, který dnes mohou návštěvníci obdivovat v muzeu městské hromadné dopravy ve Střešovicích.

Za dobu provozu jezdily tramvaje T2 například také v Brně, Mostě, Košicích, Leningradě, Moskvě (která jich odebrala nejvíc) či Kyjevě. Pražské vagonky je vyráběly mezi lety 1955 a 1962.