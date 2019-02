Virtuální sídla jsou podle české legislativy v pořádku, přesto mohou být problematická. Pokud není zákazník spokojený a rád by s firmou komunikoval o reklamaci, může narazit. To se stalo paní Lence Helíkové.

Před více než rokem a půl ji s manželem nalákal leták nabízející rekonstrukci koupelny a toalety. „Firma Instruct Concept ji nabízela za 80 tisíc a během dvou týdnů. Byla jsem těhotná, pospíchali jsme, a tak jsme jim s manželem zavolali,“ popisuje dnes již matka batolete.

Po návštěvě pana Tomáše Roháčka ze zmiňované firmy spolu podepsali smlouvu, předali mu klíče a na dobu rekonstrukce se dokonce odstěhovali z vlastního bytu. Do vyklízení se firma pustila s vervou, po předání více než 140 tisíc korun za dílo, tak jak určovala smlouva, ale práce i komunikace začaly váznout.

„Po měsíci už do bytu skoro ani nechodili, nic se nedělo a my jsme se museli vrátit domů. Nakonec nám ještě vypověděli smlouvu a udělili pokutu za to, že jsme se pohybovali my a naše kočky na staveništi – tedy ve vlastním bytě,“ popisuje mladá matka.

Na reklamace neodpovídají

Když firma nereagovala na telefonáty, chtěl ji manžel paní Helíkové navštívit osobně – společnost ovšem sídlí ve virtuálním sídle v Rybné ulici 24, stejně jako tisíce dalších podniků. Pan Helík ji kontaktoval i písemně, odpovědi se mu ale nedostalo. Firma tak nevydala ani materiál, který pro rekonstrukci měla nakoupit, a přestavbu koupelny dokončili Helíkovi s pomocí známých.

Když ale paní Helíková, stejně jako další nespokojené zákaznice, sdílela svou zkušenost v České televizi, obratem od pana Roháčka dorazil výměr smluvní pokuty – tentokrát za pošpinění jména firmy.

Na adresu Rybná 24 jsme se vydali i my a snažili se sehnat firmu nebo jejího jednatele pana Roháčka, který tu má zároveň i trvalé bydliště. Recepční nám potvrdila, že tu firma sídlí.

„Na její přání ale kontaktní údaje mohu předat jenom státní správě. Navíc už u nás dluží,“ dodala dívka s tím, že náš dopis s prosbou o vysvětlení připojí k další předávané poště pro Instruct Concept.

Do uzávěrky tohoto textu se nám nikdo z firmy neozval a telefon, přes který s firmou komunikovala paní Helíková, byl nedostupný.

Pět tisíc firem na jedné adrese

Virtuální sídla na adrese Rybná 24 provozuje společnost Simply Office s.r.o. Jejího jednatele jsme se proto zeptali, jestli ví o tom, že jejich služby mohou být zástěrkou pro nepoctivé podnikatele.

„Tohoto jsem si vědom a přesně z toho důvodu jsem zavedl několik opatření. Mezi stěžejní patří ověření nově příchozího klienta, kterého však můžeme lustrovat pouze z veřejně dostupných zdrojů, což také děláme. Další opatření je takové, že začne-li některý z našich stávajících klientů vykazovat známky podvodného jednání, tak plně spolupracujeme s Policií ČR, a potvrdí-li se toto podezření, tak je konkrétnímu klientovi ukončeno poskytování našich služeb, což se v minulosti již opakovaně stalo,“ sdělil Alex Tokár, jednatel společnosti Simply Office.

S Policií ČR jsou v kontaktu i manželé Helíkovi a další nespokojení zákazníci pana Roháčka, vyšetřovatelé jednání firmy již několik měsíců prošetřují. Rozhodně to není poprvé, co policisty jejich práce dovedla do virtuálních sídel.

„S takovou praxí se setkává i pražská policie, žádnou související statistiku však nevedeme,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy Andrea Zoulová. Podle jejích slov má policie i jiné metody, jak nezastižitelné firmy a osoby nalézt, z taktických důvodů je ale nechce zveřejňovat.