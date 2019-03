„Stále víc společenství vlastníků řeší, že je nemá kdo vést. Jeho členové se přitom správě společného majetku spolu se svými sousedy nevyhnou. Nemá-li navíc většina spolubydlících o správu domu zájem a nechodí na schůze, bývá rozhodování v takových domech často paralyzováno,“ uvedl na Stavebním fóru Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), který zastřešuje i společenství vlastníků.

Jak upozorňuje ředitel realitní společnosti Central Europe Holding Jiří Pácal, lidé si často neuvědomují, že vlastnictví bytu znamená také starost o společné části domu. Přitom tuzemský bytový fond je hodně zastaralý a mnohé domy potřebují řadu oprav. Podle statistik existuje v Česku přes 64 tisíc SVJ s celkem zhruba 1,6 milionu bytů.

Nárůst legislativy a majetková odpovědnost

„Mizí původní myšlenka, že o dům se nejlépe starají jeho majitelé,“ přitakává František Lébl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Stejně jako Vysloužil poukazuje na nárůst legislativy v posledních letech a majetkovou odpovědnost členů výborů SVJ, kterou zavedl občanský zákoník v roce 2014.

Majitelé bytů tak často hledají, kdo by práci odvedl za ně. Tam, kde byty bývaly družstevní, vlastníci často nechají správu na družstvu i po převedení do soukromého vlastnictví. „To funguje poměrně dobře, i když to samozřejmě něco stojí,“ popisuje situaci Lébl.

Specializované firmy

Velké bytové domy a majitelé novostaveb mnohde svěřují vedení společenství vlastníků specializovaným externím firmám. Co se týká organizačních záležitostí či běžných oprav, leccos to vyřeší, na rozhodování o nákladných investicích se ale majitelé jednotek musí stejně domluvit. „Problém bývá, když se najímají malé firmy nebo živnostníci, kterým se svěří nakládání s účtem. Pak radíme mít ve vedení společenství i majitele některých bytů a nutnost dvou podpisů v bance,“ zdůrazňuje Lébl.

V některých případech se prý spíše vyplatí, když si dům najme domovníka, ale ponechá si rozhodovací pravomoc ve společenství vlastníků, které musí činnost najatého předsedy kontrolovat.