V centru hlavního města otevřela autentickou thajskou restauraci s kavárnou a přesto, že její plány silně nabourala koronavirová krize, snaží se s patřičnou pokorou zaujmout vyhlášenou kuchyní. Původně měla otvírat v půli března, ale netřeba vysvětlovat, proč tento záměr nevyšel.

„V dubnu jsme nesměle otevřeli okénko na dobu obědů a zjistili, že zájem o naše jídla je veliký. Odezva hostů byla vážně pozitivní. Těšili jsme se tedy na to, až konečně budeme moci standardně otevřít, což se na konci května podařilo,“ vypravuje Thajka, které se přezdívá Bia.

„Lidé jsou nadšeni nejen z jídla, ale také atmosféry, chválí nám interiér a příjemnou obsluhu. Jsem přesvědčena, že taková nabídka v Praze ještě není.“

Thajská kuchyně zabodovala i na CNN

Thajská kuchyně je prý nezaměnitelná. „Stejně jako ta česká využívá suroviny typické pro daný region. Je známá spoustou chutí a vůní. V celosvětové anketě CNN o nejlepších pokrmech světa se mezi deseti nejlepšími pokrmy umístily hned tři thajské. A ty samozřejmě máme na jídelním lístku,“ pochlubí se Nešpůrková.

Typické je i velké množství zeleniny, omáček, zdravých produktů, které mají vysokou výživovou hodnotu. „Ale nejsou tučné. My thajskou kuchyni nepřizpůsobujeme českému hostovi tak, jak to dělá většina restaurací v Praze. My prezentujeme naši kuchyni tak, jak ji znáte z Thajska. Jsme opravdu autentičtí,“ ubezpečuje restauratérka, jejíž manžel Petr je pro změnu ředitelem jednoho z největších hotelů v hlavním městě a před dvěma lety získal prestižní ocenění Hoteliér roku.

Studentská láska trvá už devatenáct let

Seznámili se spolu v roce 2001 v Austrálii, kde studovali na Bond University v Gold Coast. Bia poté pokračovala se vzděláváním ve Velké Británii, ale Petr odjel za ní a po studiích si řekli, že zkusí chvíli žít v Praze.

„No a z pár měsíců se nakonec stalo šestnáct let, založili jsme rodinu, máme syna Honzíka a dceru Natálku. V Praze se mi moc líbí. Jsem ráda, že jsme se usadili právě tady. Na druhou stranu se mi kolikrát stýská po Thajsku, proto jsem ráda, že mám tu možnost představit ho Pražanům,“ popisuje česká podnikatelka, jejíž restaurace ve Skořepce nese název Thai Station.

V polovině června ji slavnostně otvírala mezi jinými i vzácná návštěva, událost si nenechala ujít thajská velvyslankyně Ureerat Chareontoh. A byly zde i další celebrity - třeba zpěvačka Dara Rolins, herečky Barbora Mottlová, Anife Vyskočilová, blogerka Dominika Myslivcová nebo bojovník Petr Vondráček.

„V kuchyni máme pouze tým thajských kuchařek vedený šéfkuchařkou Onwasa Kongpetch. I nápojové menu a zákusky se snažíme mít v thajském duchu. Máme také výbornou kávu a samozřejmostí je thajské pivo Singha,“ uzavírá výčet lákadel Rujalux Nešpůrková.