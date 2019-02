Tesco prodalo pražský obchodní dům Máj. Nový vlastník chystá rekonstrukci

Novým majitelem pražského obchodního domu Máj, který je v posledních letech známý jako My, se stala developerská firma Amádeus Real. Firma to sdělila ČTK v tiskové zprávě. Za kolik obchodní dům koupila od dosavadního majitele, skupiny Tesco, firma neuvedla. Po převzetí budovy společnost počítá s rekonstrukcí objektu, začít by měla v druhé polovině roku 2020 a skončit o dva roky později.

Prioritní funkcí Máje na Národní třídě zůstane po dokončení jeho modernizace provozování obchodů. Budova původního Máje je památkově chráněná, což bude nutné při modernizaci respektovat, uvedla firma. Tesco vyhlásilo válku plastům. Všechny jeho obaly budou plně recyklovatelné Přečíst článek › Podle znaleckého posudku společnosti NSG Morison, který řetězec Tesco před rokem zveřejnil v obchodním rejstříku, činí hodnota nemovitosti po odečtení všech závazků zhruba 171 milionů korun. Tesco tehdy obchodní dům vyčlenilo do samostatné firmy. Amádeus Real se tak dnes stal jeho novým vlastníkem prostřednictvím získání stoprocentního podílu ve společnosti Department store Praha, která byla před nabytím platnosti finálních smluv součástí skupiny Tesco Europe B.V., uvedl mediální zástupce Amádeus Real Karel Samec. Britský řetězec zůstane pouze v malé části Do konce května se podle něj skladba ani fungování obchodů patřících společnosti Tesco v Máji nezmění. Od června bude mít Tesco v obchodním domě již jen supermarket a menší prodejnu s potravinami a nový vlastník pronajme do zahájení rekonstrukce ostatní plochy jiným obchodníkům. Obchodní centrum vám rádi opravíme. Má to ale háček Přečíst článek › Tesco už před časem uvedlo, že hledá nové využití pro své obchodní domy, které jsou staré několik desítek let, jsou v atraktivní lokalitách, ale musí se kompletně modernizovat. Amádeus Real tak například koupil před dvěma lety od Teska obchodní dům v Plzni na Americké třídě. Obchodní dům Máj byl vybudován na místě zbořeného novogotického Šlikovského paláce a veřejnosti se otevřel v roce 1975. Tesco vlastnilo budovu od roku 1996. V roce 2006 byl obchodní dům, který tvarově a stylově čerpá z prvků neofunkcionalismu, díky své originální konstrukci prohlášen za kulturní památku. Na podzim 2009 byl z velké části rekonstruován a změnil jméno na My. Obchodní dům má sedm nadzemních pater, pronajímatelná prodejní plocha je 12 tisíc metrů čtverečních. Nová sídliště jsou rájem internetových supermarketů. Díky developerům Přečíst článek ›

Autor: ČTK