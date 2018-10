Teror, říkají Pražané o koloběžkách. Firma dělá vše, aby nedopadly jako segwaye

„Skončí někdy tenhle neustále se obnovující teror? Jako by nestačil terorismus automobilové dopravy, pseudohistorického smradlavého šrotu, reklamních trabantů a trdelníků,“ píše se na facebookové stránce Malá strana žije sdružující tamní obyvatele u fotografie e-koloběžky Lime. Část veřejnosti začíná být na nový produkt tzv. sdílené ekonomiky alergická.

Lidé umísťují na sociální sítě snímky rozbitých skútrů, zaparkované koloběžky buď shazuje vítr, nebo do nich naštvaní Pražané sami strkají, když jim překážejí v cestě. Městské části si stěžují, že bikesharingová společnost původem ze San Franciska podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy s magistrátem a radnice nebyly o celé věci pořádně informovány.

Praha 2 proto provoz koloběžek Lime dočasně omezila. Praha 7 je naopak tomuto projektu alternativní a ekologické dopravy po městě nakloněná. „Sdílení dopravních prostředků má budoucnost, velmi to podporuji a těším se na jeho další rozvoj,“ napsal Petr Vilgus (Zelení), zastupitel osmé městské části a zástupce starosty zodpovědný také za cyklodopravu. Někteří občané také díky službě Lime vydělávají jako „nabíječi“ a starají se o svoz špatně zaparkovaných koloběžek.

Helma při každé jízdě

Přes ambivalentní postoj Pražanů hrozí, že tato moderní novinka v metropoli skončí podobně jako vozítka segway, jimž pražský magistrát značkami zakázal vjezd do některých částí historického centra. Široký, provozní manažer firmy Lime, který předtím pracoval rovněž pro Uber, proto chce s kolegy udělat všechno pro to, aby zelené koloběžky nedopadly stejně. Naopak se možná rozšíří do dalších měst Česka.

„Situaci v Praze řešíme nejen s jednotlivými městskými částmi, ale i s uživateli, které se snažíme maximálně edukovat v rámci používání našich koloběžek. Co se týče poškozených koloběžek, nezaznamenali jsme, že by jejich počet byl vyšší, než je obvyklé v jiných světových městech, kde působíme,“ napsal Široký v e-mailovém rozhovoru redakci Pražského deníku.

Jaká jsou bezpečnostní opatření pro uživatele? Většina z nich nepoužívá při jízdě helmu.

Česká legislativa vyžaduje, aby helmu užívaly osoby mladší 18 let. Naši uživatelé se při registraci zavazují, že jejich věk přesáhl hranici 18 let, takže se na ně tato legislativa nevztahuje, nicméně doporučujeme, aby helmu použil každý náš zákazník při každé jízdě.

V USA lze helmu dokonce půjčit, že?

Ano, tuto službu plánujeme rozšířit také do dalších zemí včetně České republiky. V tuto chvíli hledáme vhodného partnera, abychom byli schopni nabídnout zákazníkům co nejlepší řešení. Rovněž v tomto ohledu začátkem příštího měsíce chystáme osvětovou kampaň i v Česku.

Na internetu se objevily zničené koloběžky, já jsem taky jednu vyfotil. Jaké opatření proti tomuto chystáte?

Snažíme se vzdělávat a informovat naše zákazníky tak, aby služby využívali s respektem k pravidlům a také bezpečnostním předpisům. Chystáme se také posílit náš tým v terénu.

Řešením by mohla být třetí verze koloběžek, které jezdí ve Spojených státech amerických, viďte?

Ano, další – bytelnější – verzi koloběžek pro Prahu bychom v budoucnu rádi nasadili.