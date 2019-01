Střední Čechy - Středočeské obce do 2000 obyvatel mohou dostat v příštích čtyřech letech od kraje až 540 milionů korun. Prostředky na své projekty budou moci čerpat z krajského fondu obnovy venkova. Na letošek tato částka představuje 100 milionů korun. Celkově bude v sedmi krajských fondech v letošním roce 410 milionů korun. Dotační programy dnes schválili krajští zastupitelé. Opozice nový systém rozdělování peněz z fondů kritizovala, kraj podle ní na sebe bere roli státu.

Každá obec do 2000 obyvatel dostane z fondu obnovy venkova na jednoho obyvatele 1000 korun. Radní pro regionální rozvoj Věslav Michalik (STAN) k tomu v úterý řekl, že v malých obcích není možné objektivně rozlišit, který projekt je důležitější.

„Já neznám kritéria, na jejichž základě bych řekl, že je někde v pětisethlavé obci potřebnější oprava střechy než v jiné obci výstavba chodníku podél frekventované komunikace. To jsou tak malé obce, že lidé, kteří jsou v zastupitelstvech, velice dobře vědí, co je trápí a co tam potřebují," uvedl.

Kraj podle Horčičky nemá starostům rozdávat peníze

Zastupitel za KSČM Pavel Hubený míní, že kraj plošným příspěvkem supluje rozpočtové určení daní. Podle zastupitele za ČSSD Karla Horčičky si hejtmanství hraje na stínové ministerstvo financí. Kraj podle něj nemá starostům rozdávat peníze, ale má koncepčně řídit rozvoj regionu.

„Když ty peníze tímto způsobem rozdáme, tak jen děláme lidem radost," míní Horčička. Michalik to odmítl. „Jak jinak to mám udělat než na hlavu, aby to bylo fér?" zeptal se. Hubený upozornil na to, že budou znevýhodněny obce, které mají jen lehce přes 2000 obyvatel. Podle Michalika ale hranice nějak musí být určena. Kraj podle něj vycházel z řady materiálů ministerstev, kde se takové číslo v případě venkovských obcí objevuje.