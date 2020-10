Upozornil na to server Seznam Zprávy, ČTK to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Důvodem zrušení zakázky bylo uvedení konkrétní značky výrobku v zadávacích podmínkách. „Zadavatel stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na využití radarových snímků TerraSAR-X, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky a aniž by stanovení technických podmínek nemohlo být bez použití odkazu na tyto konkrétní radarové snímky dostatečně přesné nebo srozumitelné,“ řekl Švanda webu.

Podle rozhodnutí úřadu, které má ČTK k dispozici, se již dříve dopravní podnik vyjádřil tak, že v zadávací dokumentaci byla uvedena specifikace proto, že jiný systém by požadované podmínky nesplnil, a proto projektant tento systém rovnou předepsal. „Dle zadavatele poskytovatel dat pro tento systém nabízí snímky za ceníkové ceny ve standardizovaných formátech, a všichni účastníci tak měli rovnost v možnosti podání nabídkových cen,“ píše se v rozhodnutí.

Předpokládaná cena zakázky byla přibližně 890 milionů korun. Úřad rozhodl tento týden, zatím běží lhůta pro podání rozkladu.

„Rozhodnutí ÚOHS jsme obdrželi a v tuto chvíli jej analyzujeme. Rozhodnutí zkoumá i externí advokátní kancelář, která tuto veřejnou zakázku po právní a procesní stránce pro DPP připravovala a za její formální správnost a soulad s legislativou ČR nese plnou odpovědnost,“ uvedl Šabík. „V této chvíli nebudeme předjímat, jaké další kroky v této záležitosti podnikneme, nicméně jsme připraveni veřejnou zakázku vypsat znova,“ dodal.

Na stavbu rozhodnutí nemá vliv, tvrdí DPP

Rozhodnutí nemá v tuto chvíli podle Šabíka vliv na stavební řízení na stavbu metra v úseku Pankrác D – Nové Dvory. „Předpokládáme, že nepravomocné stavební povolení bychom mohli získat na přelomu prosince a ledna, pravomocné pak na jaře nebo na začátku léta příštího roku,“ řekl.

Zakázku na výstavbu metra D provázejí potíže. Letos v červenci antimonopolní úřad zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem a o zakázce vede prvostupňové řízení.

Zakázku na výstavbu prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu vyhlásil pražský dopravní podnik a její hodnota přesahuje deset miliard korun. Nabídky mohli zájemci podávat do konce dubna, dopravní podnik lhůtu kvůli vyhlášení nouzového stavu prodloužil. Stavba měla podle původních odhadů začít v posledním čtvrtletí letošního roku, měla by trvat 7,5 roku.

Nová linka metra má spojit Písnici a náměstí Míru. V první fázi vznikne trasa mezi stanicemi Pankrác, Nové Dvory a Depo Písnice, budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. Náklady se odhadují na 57 miliard korun.