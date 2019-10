Mimo Prahu třeba rozhledna, rekonstrukce městského stadionu, ekologické centrum, cyklistická stezka, golfový resort, divadlo loutek, jaderná elektrárna i Vltavská vodní cesta.

Přihlášeno je zatím dvě stě staveb

Všechny stavby zmíněného nesourodého seznamu mají jednoho společného jmenovatele. Jsou přihlášeny do databáze projektu Stavba čtvrtstoletí. Ten mapuje celé spektrum stavebního dění v Česku za posledních pětadvacet let ve dvaceti kategoriích. Do projektu je zatím přihlášeno téměř dvě stě staveb, které byly po roce 1993 postaveny, dostaveny nebo zrekonstruovány.

Za projektem stojí Petra Miškejová (absolventka Technické univerzity v Liberci, pražské DAMU, obor scénografie a doktorandka ČVUT v Praze), která se dlouhodobě věnuje stavitelství a architektuře, a producent a sociolog Stanislav Schneeweis.

Projekt je určen širokému spektru stavebních děl. Investoři, architekti, projektanti, stavební firmy, města, obce, kraje i uživatelé mohou stavby přihlásit na webu www.stavbactvrtstoleti.cz, kde je příslušný formulář.

Limitem je rok 1993

Přijímány jsou stavby všech oborů, nové projekty, rekonstrukce, liniové stavby, veřejné i soukromé projekty, průmyslové i technické stavby, ale i soubory staveb s jednotným záměrem zrealizované od roku 1993.

Vše odstartovalo přede dvěma lety, kdy si autoři myšlenky vše promýšleli, třídili názory, tvořili pravidla a sestavovali tým. Letos v březnu bylo zahájeno přihlašování staveb do databáze a projekt poběží tři roky. „Už dnes víme, že získaný materiál je natolik obsáhlý a kvalitní, že by byla škoda nepracovat s ním dále,“ uvedl Schneeweis.

Cílem je zvednout prestiž stavebnictví

„Dobrá stavba je symbióza celého týmu investor, architekt, dodavatel. Obdivujeme stavby, ale na druhou stranu bereme zedníky a stavební dělníky jako méně hodnotné zaměstnance. Bez nich by ale ta stavba takhle kvalitně nikdy nevznikla. Cílem je zvednout prestiž a renomé oboru, ve kterém chybí 80 tisíc lidí. Chceme změnit nepříliš dobrý pohled na naše stavebnictví a zvednout hrdost v oboru a na obor,“ říká Miškejová

Její kolega ji doplňuje: „Stavebnictví je strategický obor každé ekonomiky. Když si ho zašlapeme, ublížíme jen sami sobě. Když si zlikvidujeme to dobré, co tu máme, a to my umíme, zaděláváme si na další problém. Trh je neúprosný.“

Výstava v senátu představí 20 staveb

Už dnes se od 17 hodin v pražské Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR koná vernisáž výstavy „Stavby čtvrtstoletí“. Představeno bude dvacet staveb, které reprezentují, napříč republikou, všechny vypsané kategorie.

Záštitu nad vernisáží převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera: „Stavební obor se svým obrovským vlivem na ekonomickou situaci naší společnosti nutně potřebuje pozitivní příklady a vzory. Stavba čtvrtstoletí má předpoklady tuto potřebu naplnit,“ uvedl Kubera.

Následně se budou konat výstavy na místech, kterými prochází více lidí na náměstích, na nádražích i v obchodních centrech. Vznikne publikace o projektu, o stavbách a jejich příbězích a o lidech.