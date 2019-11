Výběrová komise složená ze tří úředníků a šesti koaličních a opozičních zastupitelů v pondělí uskutečnila osobní rozhovory s pěti finalisty řízení. Nejvíce hlasů dala projektu Preislera, Kontry a Krba, kteří stojí za úspěšnými podniky jako Bajkazyl spojující cyklodílnu, půjčovnu, bar a kulturní prostor, dále Vínobar Dvojka nebo Holešovická Šachta. Radnice i na základě ankety mezi obyvateli chce, aby se z nádraží Bubeneč stalo kulturní centrum s bistrem a kavárnou nabízející také další služby pro volný čas.

Budova dostane nový smysl a život

"Bude to první bývalá nádražní budova v Praze, která dostane natrvalo nový smysl a život. Mimo Prahu už takové zdařilé projekty existují, ale v hlavním městě to bude premiéra," řekl místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), který byl předsedou komise. V případě, že by radnice neuzavřela smlouvu s vítězem tendru, oslovila by další finalisty podle pořadí.

Spolek Povaleč provozující kulturní a komunitní centrum Klubovna v Dejvicích s projektem Nádraží Bubeneč skončil na druhém místě. Třetí příčku obsadili novináři Petr Orálek a Karel Škrabal, čtvrtí byli divadelníci bratři Petr a Matěj Formanovi, pátý skončil spolek Pražské centrum.

Praha 6 dostala bubenečské nádraží do správy začátkem roku od hlavního města, které ho koupilo i s přilehlými pozemky za přibližně 14 milionů korun od Českých drah. Jako nádraží přestala budova sloužit v srpnu 2014, kdy ji nahradila nová stanice Praha-Podbaba. Nádraží v Bubenči vzniklo v roce 1850.